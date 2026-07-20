Opinión | En corto
Bacigalupo
Fue pena que el profesor y magistrado Enrique Bacigalupo, que acaba de morir, no llegara a coincidir en la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo con el también magistrado (y luego Presidente) Manuel García Miguel, al que en 1987 sucedió en la citada Sala, dos viejos liberales en la cúpula del orden legal coactivo, y los dos partidarios, en la teoría o en la práctica diaria, de la «intervención mínima del derecho penal», principio que supuestamente hoy sigue inspirando la legislación penal pero que ha sido abrogado en su práctica: una realidad bien patente en el hecho de que comisarias y juzgados se encuentren inundados de denuncias sin entidad penal, muchas se hayan convertido en simples atajos para obtener efectos civiles y la política se haya judicializado hasta extremos inconcebibles, sin que nuestros príncipes del derecho de muceta o toga parezcan enterarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
- La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta de Andalucía
- Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
- Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
- Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: 'Solo pido un alquiler que pueda pagar
- La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido
- Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
- Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa