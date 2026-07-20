Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¡España, campeona del mundo!Nueva tradición del Mundial 2026Málaga, eufórica en la final del MundialAbuso sexual de su hijoCrónica políticaEmpleados del Tivoli WorldChiringuitos malagueñosJabalí en Mijas atravesado
instagramlinkedin

Opinión | Tierra de nadie

Juan José Millás

Juan José Millás

Añádenos en Google

La pérdida de la sotana

Libros en la Feria del Libro Antiguoo de Madrid.

Libros en la Feria del Libro Antiguoo de Madrid.

Hubo un tiempo en que la letra impresa poseía un prestigio extraordinario. Recuerdo las simples tarjetas de visita de mi padre, cuya tipografía transmitía una increíble sensación de rectitud, de probidad, de mesura. Lo impreso no era simplemente una forma de comunicación: era una forma de autoridad. Si algo aparecía en un libro, en un periódico o en un documento oficial, adquiría una consistencia especial. La imprenta no solo multiplicó los textos; multiplicó la confianza en los textos.

Durante siglos, la letra impresa disfrutó de una ventaja enorme: era escasa. Imprimir costaba dinero, requería infraestructura, correctores, editores, distribuidores. Antes de llegar al lector, una frase debía atravesar una serie de filtros. Eso no garantizaba que fuera verdad, pero sí que había sufrido algún tipo de control. Quizá el prestigio empezó a resquebrajarse cuando la abundancia sustituyó a la escasez. Cuando los ordenadores y las impresoras domésticas se abarataron. De pronto, cualquier persona podía hacerse sus propias tarjetas de visita o publicar en internet un texto con una apariencia tipográfica indistinguible de la de una enciclopedia.

Noticias relacionadas y más

La letra impresa perdió también prestigio cuando empezó a producirse a una velocidad incompatible con la reflexión. Antes, un artículo o un libro eran el resultado visible de una cierta lentitud. Hoy los textos aparecen por millones cada minuto. Incluso los robots escriben. La escritura ha dejado de ser un acontecimiento. Pero quizá el prestigio no haya desaparecido del todo, quizá se ha fragmentado. Seguimos respetando determinadas formas de escritura: una sentencia judicial, una receta médica, un contrato. Lo que ha desaparecido es la fe ingenua en que el mero hecho de estar impreso convierte algo en verdadero. Tal vez el prestigio de la letra impresa comenzó a morir el día en que descubrimos que las palabras no eran la realidad, sino una de sus representaciones. Y quizá ahí ganó algo la escritura. Al perder el aura sacerdotal, se vio obligada a convencer por sí misma. Como las personas cuando se jubilan y dejan de impresionar por el uniforme o el cargo y ya solo les queda el carácter. Las palabras impresas han perdido la sotana, pero conservan, cuando son buenas, la capacidad de alterar una vida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  2. La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta de Andalucía
  3. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  4. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  5. Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: 'Solo pido un alquiler que pueda pagar
  6. La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido
  7. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  8. Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa

Yo soy Tú: la red solidaria que alimenta y acompaña a dos mil personas en Málaga

Yo soy Tú: la red solidaria que alimenta y acompaña a dos mil personas en Málaga

'360° by Cordia': una nueva forma de entender la vivienda en la Costa del Sol con el bienestar como eje central

'360° by Cordia': una nueva forma de entender la vivienda en la Costa del Sol con el bienestar como eje central

El Aeropuerto de Málaga crece hacia Oriente Medio: nuevas rutas a Arabia y Asia

El Aeropuerto de Málaga crece hacia Oriente Medio: nuevas rutas a Arabia y Asia

Hasta 17 canteranos suma ya el Málaga CF en su regreso a Primera

Hasta 17 canteranos suma ya el Málaga CF en su regreso a Primera

Andrés Barrios, pianista: «El fuego de la imprecisión es algo que me encanta»

Andrés Barrios, pianista: «El fuego de la imprecisión es algo que me encanta»

El verano provoca estrés e irritabilidad en quienes no pueden permitirse ir de vacaciones

El verano provoca estrés e irritabilidad en quienes no pueden permitirse ir de vacaciones

Un estudio revela que el 70% de malagueños vive en barrios con promedio de renta baja

Un estudio revela que el 70% de malagueños vive en barrios con promedio de renta baja

Del problema a la oportunidad: la carrera por aprovechar el alga invasora que coloniza el litoral

Del problema a la oportunidad: la carrera por aprovechar el alga invasora que coloniza el litoral
Tracking Pixel Contents