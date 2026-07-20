Rechistando: una cita imprescindible para los que creen en otra forma de hacer economía

Desde Prodiversa- Progreso y Diversidad demostramos desde hace más de 15 años - y lo hacemos cada día - que es posible generar empleo, riqueza y bienestar poniendo a las personas en el centro. Nuestras empresas de inserción sociolaboral, la empresa de cocina y catering Acompanya y la empresa de obras y reformas Adobe Verde o sus proyectos de innovación social como las tiendas de comida para llevar El Colmaíto son un claro ejemplo de ello, con más de 70 personas empleadas.

Sin embargo, uno de sus grandes desafíos desde la Economía Social y Solidaria sigue siendo incorporar a nuevas generaciones que garanticen su continuidad y crecimiento. Con este objetivo se ha organizado Rechistando 2026, Festival Andaluz de la Economía Social y Solidaria impulsado por la Escuela de Economía Social junto a una amplia red de entidades comprometidas con la transformación social, entre la que se encuentra nuestra entidad.

Rechistando, que se celebrará en la localidad de Osuna (Sevilla) el próximo 24 de octubre, no va a ser un congreso convencional. Está pensado como un espacio de encuentro, para compartir experiencias, aprender, crear alianzas y celebrar que existen alternativas económicas viables, sostenibles y democráticas. El festival apuesta por un formato dinámico en el que convivirán actividades participativas, experiencias inspiradoras, cultura, música y momentos de reflexión.

La iniciativa surge alrededor de una idea sencilla pero poderosa: “rechistar” frente a la creencia de que el mundo no puede cambiar. Desde una actitud positiva y constructiva, el festival quiere visibilizar proyectos que ya están transformando los territorios andaluces y demostrando que otra economía no solo es necesaria, sino también posible. El público protagonista será las personas jóvenes, aunque toda la familia es bienvenida, incluyendo a animales de compañía. Muchas de sus preocupaciones actuales —el acceso a empleos con sentido, la sostenibilidad, la participación democrática o la justicia social— encuentran respuesta en las experiencias de la Economía Social y Solidaria. Rechistando busca acercar estas realidades a quienes desean construir su futuro profesional y personal en coherencia con sus valores.

Participar en Rechistando es apostar por una Andalucía más justa, colaborativa y sostenible. Es una oportunidad para ampliar redes, inspirarse con experiencias y formar parte de una comunidad que trabaja para construir soluciones colectivas a los retos.

La invitación está abierta: si crees que la economía puede estar al servicio de las personas, si buscas nuevas formas de implicarte en tu territorio o simplemente quieres conocer propuestas innovadoras para el futuro, Rechistando es tu lugar de encuentro. Porque el cambio se construye participando, compartiendo y creando comunidad. No solo promuevas el cambio, sé parte de él y... ¡Rechista!