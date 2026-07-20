Carmen: de la mar a la eternidad

Hoy es lunes de reflexión carmelita (y no solo de gozo futbolero jejeje). Han terminado las novenas, las procesiones se han encerrado, las imágenes de la Virgen ya están en sus altares y el eco de los vítores se ha apagado en nuestras calles y playas. Después de unos días en los que Málaga ha sido de la Virgen desde el alba hasta la noche, y en los que España ha celebrado un nuevo título mundial, quizá haya llegado el momento más oportuno para detenernos y preguntarnos qué significa realmente esta devoción para los malagueños. De comprender, valorar y ensalzar la grandeza de la Virgen del Carmen.

Málaga no se entiende sin su mar, y su mar no se entiende sin el Carmen. Desde los acantilados de Maro hasta el último rincón de Manilva, cada pueblo de nuestra costa se rinde ante la Reina de los Mares. Torremolinos, Fuengirola, Estepona, Marbella o Torre del Mar la tienen como su legítima Patrona, uniendo toda la línea del litoral bajo un mismo manto. En la capital, el epicentro se sitúa en la Iglesia del Carmen del Perchel, donde reside la imagen coronada canónicamente que congrega a miles de fieles durante todo el año, desbordando fervor en su novena y su procesión. Una fe que se ramifica con personalidad propia en las playas de Huelin, Pedregalejo o El Palo, en barriadas extremas como la de calle Jalón con el Carmen del Litoral, e incluso tierra adentro, en la solera de Campanillas o en el retirado núcleo de Olías, que emerge entre los Montes con el arraigo de un pueblo.

Sin embargo, la verdadera dimensión de la Virgen del Carmen va mucho más allá de la procesión multitudinaria o del entusiasmo de los vítores que despierta a su paso. El Carmen es una devoción que ha sabido hacerse presente en la vida cotidiana de los malagueños, desde la arena de nuestras playas hasta el interior de nuestros templos. Es una fiesta profundamente popular y compartida por todos los vecinos y veraneantes pero también una invitación a descubrir la inmensa riqueza espiritual que encierra una advocación que acompaña al hombre en todas las etapas de su existencia.

Porque el Carmen real habita en el silencio de la humanidad frente a la inmensidad del tiempo y del espacio. Es la advocación que une de verdad a Málaga con su tradición marinera más íntima; la que evoca el momento en que los pescadores se hacen a la mar y se ponen bajo su patrocinio. En la fragilidad de la barca, ante el miedo negro de la tormenta, no hay folclore: hay un rezo sincero, desesperado y auténtico dirigido a la Madre. Ahí reside el verdadero misterio de esta devoción. Pero es que nuestra vida en realidad es esa barca en la que remamos en mares en calma o bravíos. En las tormentas al menos muchos de nosotros nos agarramos a ese timón que es la Virgen pues los rezos más sentidos siempre son ante las tempestades. Ante estas soledades, qué malagueño no se ha agarrado al escapulario invisible que nos cuelga sobre el pecho y hemos llamado a la Virgen del Carmen.

-¡Ay, Virgen del Carmen!

Y es que la Estrella de los mares no solo guarda a los vivos en la tierra y en el mar, sino que es, por excelencia, la gran abogada de las ánimas. Esa trascendencia con el más allá está cosida fuertemente a la historia de Málaga. La vemos en los altares de la mayoría de las parroquias y, de manera señera, en el imponente cuadro de ánimas de la parroquia de Santiago, donde la Virgen cobija y salva a las almas sedientas del amor redentor de Cristo.

Esa huella devocional trasciende los templos y se esculpe en la propia tierra donde descansan en paz nuestros muertos. Si uno pasea hoy por los cementerios malagueños que permanecen activos -San Gabriel, el grande, San Juan en El Palo o el de San Antonio en Churriana- descubrirá que una inmensa mayoría de las lápidas, tanto en nichos como en sepulturas, portan el relieve o la imagen de la Virgen del Carmen. Es la última esperanza del malagueño al despedir a nuestros familiares con un “hasta vernos en el cielo”. Pocas advocaciones pueden presumir de acompañarnos con tanta ternura desde el nacimiento hasta el final de sus días. Pocas esperanzas aparecen escritas tantas veces en sus piedras como la efigie de la Virgen del Carmen.

Hay una verdad que a menudo olvidamos quienes vivimos la religiosidad desde dentro de los templos. El pueblo llano, ese que en su inmensa mayoría apenas pisa una iglesia durante el año y que, sin embargo, llena las aceras el día en que la Virgen sale a la calle, quizá encierra una de las verdades más absolutas de nuestra fe popular. La gente, alejada de profundas teologías y, muy a menudo, también de la Eucaristía, ve en María su tabla de salvación y la convierte en mediadora permanente de sus soledades y de sus esperanzas. La Virgen siempre está ahí, como Madre antes que como jueza. Así nos la regaló Dios. Y las madres nunca preguntan demasiado. Con abrir los brazos para acogernos, para recogernos, basta. Si muchas personas, por sus diversas circunstancias, no alcanzan a comprender que el Señor habita realmente en el Sagrario, al menos encuentran en María un camino seguro que las conduce hacia Dios.

Por eso, la fiesta del Carmen es, probablemente, una de las manifestaciones más auténticas y verdaderas de nuestra religiosidad popular. En general ya no se está acostumbrado a postrarse ante la Custodia, pero todo el mundo se arrodilla ante quien fue la primera Custodia del Salvador. Ya las gente en general no se deja llevar por homilías ni por consejos pastorales, pero sí se deja arrastrar por la Madre del Buen Consejo. La gente huye de los confesionarios, pero hace penitencia caminando descalza sobre un asfalto que arde como el purgatorio bajo el sol de julio.

Y es que seamos de misa dominical o ausentes, aquí está Ella, acogiendo a todos sin preguntar demasiado. Porque María sigue siendo la puerta por la que muchos hombres y mujeres regresan, quizá sin saberlo, a la casa del Padre.

En fin… Después de unos días en los que miles de malagueños han acompañado a la Virgen del Carmen por nuestras calles, nuestras playas y nuestro mar, que nos quede claro a todos que su verdadera grandeza no reside únicamente en la belleza de sus procesiones en este ecuador del verano, sino en la profundidad de una devoción que lleva siglos acompañando la vida cotidiana y la espiritualidad de todos nosotros.

Por todo ello, cabe hacer una reflexión final sobre nuestra identidad. Si bien Santa María de la Victoria es la indiscutible e histórica Patrona de la ciudad y de la Diócesis, la realidad devocional del mar nos dicta otra verdad igualmente hermosa. Sería un acto de justicia y belleza poética que la Virgen, en su advocación del Carmen, fuera declarada oficialmente Patrona de todo el litoral malagueño. Ojalá nuestro obispo José Antonio Satué lo tome en cuenta y valore con la inspiración de Dios.

Sería el reconocimiento de una devoción que nos acompaña desde el primer lance de las redes hasta el último suspiro de nuestra existencia; una Madre que vela por el marinero en la tormenta, por las almas que esperan la eternidad y por un pueblo que, generación tras generación, sigue mirando al Mediterráneo para encontrarse con Ella, siendo el mayor amor que acompaña al malagueño desde la cuna hasta la tumba y, con la promesa del escapulario, también desde la tumba hasta el cielo.