'Mi némesis con aires de realeza': cuando el destino resulta menos milagroso que la casualidad

Hay personajes que tardan años en desprenderse del papel que los hizo inolvidables. A Lim Ji-yeon probablemente le ocurra con 'La Gloria' ('The Glory'). Su interpretación de Park Yeon-jin fue tan brillante que resulta inevitable buscar un rastro de aquella villana en cada nuevo trabajo. Sin embargo, 'Mi némesis con aires de realeza' ('My Royal Nemesis') juega precisamente a romper esa expectativa y demuestra, una vez más, que una gran actriz no es la que interpreta siempre el mismo personaje, sino la que consigue que olvidemos el anterior.

La serie parte de una premisa tan fantástica como eficaz. Una mujer de la Corea de la dinastía Joseon sobrevive a un episodio traumático y, por circunstancias que no conviene revelar, despierta siglos después en la Corea actual. El choque entre ambas épocas da lugar a algunos de los momentos más divertidos de la historia. Ella intenta comprender el presente utilizando únicamente las herramientas intelectuales de su tiempo, y esa mirada convierte lo cotidiano en algo completamente nuevo.

A partir de ahí aparecen eclipses, un misterioso cometa rojo, antiguas deudas, reencarnaciones, una chamana y la sospecha de que algunas historias no terminan cuando creemos que terminan. Todo ello sostenido por un reparto que funciona extraordinariamente bien. Lim Ji-yeon (también la hemos visto en 'Encantado de no conocerte') vuelve a demostrar por qué es una de las actrices más interesantes de su generación y el protagonista masculino, Heo Nam-jun ('Cuando el teléfono suena', 'Si las estrellas hablaran'), lejos del arquetipo del 'príncipe perfecto' tan habitual en el género, posee algo mucho más difícil de construir: personalidad. Y el carisma, casi siempre, termina siendo más seductor que la perfección.

Más grande que nuestras vidas

Pero, mientras avanzaban los capítulos, me sorprendí pensando que lo realmente interesante no era el viaje temporal; era la necesidad humana de imaginar que nuestras vidas forman parte de algo más grande que ellas mismas.

Hace casi un siglo, Claude Lévi-Strauss defendía que los mitos no eran simples relatos fantásticos, sino una manera de ordenar el mundo. No importaba tanto si eran ciertos como la función que cumplían: ayudarnos a pensar aquello que resulta demasiado complejo para responderlo solo con los hechos.

Bronisław Malinowski llegó a una conclusión muy parecida desde otro camino. Para él, los mitos aparecían precisamente allí donde el conocimiento dejaba espacio a la incertidumbre. Cuando la razón no alcanza, las historias comienzan a hablar.

Quizá por eso, en prácticamente todas las culturas encontramos versiones distintas de una misma necesidad. El cielo, el infierno, el purgatorio, el karma, las almas gemelas, el hilo rojo del destino, las vidas pasadas o las reencarnaciones son relatos diferentes que intentan responder a preguntas muy parecidas. ¿Por qué amamos a unas personas y no a otras? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué algunas vidas parecen cruzarse una y otra vez?

En el fondo, siempre intentamos explicar el mundo desde fuera del mundo.

Los K-dramas han entendido muy bien esa fascinación. Sus historias están llenas de destinos escritos, promesas que sobreviven a los siglos, amores que desafían el tiempo y personajes que regresan para resolver aquello que dejaron pendiente. Cambian los escenarios, cambian los nombres y cambian las plataformas donde consumimos esas historias, pero las preguntas siguen siendo exactamente las mismas que estudiaban los antropólogos hace un siglo.

Y, sin embargo, hay una paradoja que no deja de rondarme.

Quizá la casualidad sea todavía más extraordinaria que el destino.

Porque si dos personas estaban destinadas a encontrarse, el encuentro era inevitable. Pero si podían no haberse conocido jamás y, aun así, coincidieron en el momento preciso, después de una cadena infinita de decisiones, accidentes y azares... Entonces el milagro no está en que alguien hubiera escrito la historia de antemano.

Está en que nadie la escribiera.