Sumergidos en la tercera ola de calor, el entusiasmo entreverado con el apasionamiento inundaron el domingo las calles de Málaga, de toda España, tras la victoria legendaria de la selección española en el Mundial 2026. El optimismo colectivo se afirma como la solidez que refuerza a toda una colectividad a vencer inconvenientes de forma fusionada; una renovación de la certidumbre personal en actuación conjunta, revelando a la creencia compartida como impulsora de la transformación en el ámbito social y deportivo. Eventos de esta trascendencia detentan una conmoción anímica general generada por una pauta pública, la cual fomenta durante un período temporal emociones tales como la fe, la esperanza y el anhelo circunscritas a la percepción de pertenencia a un grupo. Este vínculo entre personas beneficia al denominado ‘contagio emocional’, un recurso a través del cual la exaltación del contento y la satisfacción se irradia dentro de una multitud quienes logran una vehemencia considerable al apreciarla al unísono. En el momento que los individuos consideran el triunfo del equipo como propio se suscita una intensificación de la autoestima social y de autoconfianza.

Si aludimos a valoraciones personales y dignidad, Manuel Domingo Larios y Larios (II marqués de Larios) me comenta entristecido el deplorable acto vandálico con el que fue desdeñado el pasado domingo. Cuando toda la ciudad era una gran fiesta, algunos ‘homos vandalis’ se obcecaron en ensuciar una noche tan relevante. Manuel Domingo me recuerda al despedirme una frase cervantina que ha hecho suya: «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades». Confiemos.