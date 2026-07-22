Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte violenta de una mujer en BenahavísCrimen machista en AntequeraOla de calor en MálagaCasos de melanomaOportunidad para el mercado de TeatinosAmenazan a la alcaldesa de RondaRegreso de Carlos DotorCamiseta de las dos estrellas
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

La poderosa fuerza del estilo

España logró ante Argentina su segunda 'estrella'

España logró ante Argentina su segunda 'estrella' / EFE

Lo decisivo es la victoria, pero lo más importante es el estilo. España ha mostrado urbi et orbi el suyo, una idea del orden que aúna paciencia y decisión. Una mezcla de punto de cruz y balonmano, de posesión a toda costa, hasta agotar al más paciente, y capacidad para penetrar a cada tanto sin romper el estilo, o sea, en equipo. Incluso la expulsión de Enzo Fernández, un momento clave, ha sido efecto de lo mismo: bajo una fuerte tensión no hay quien aguante al adversario moviendo a su aire el abanico. Una vez bien sujeto Messi, Argentina se bloqueaba en su propio abigarramiento. El resto ha sido efecto de una ley: la estadística (de disparos), confiando en ella sin perder los nervios. Como dice un gran empresario oriundo de Asturias, Manuel Corripio, no hay muro que aguante un golpe al día. España, en su mejor versión, ha dado una valiosa lección a un mundo que chapotea en el caos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents