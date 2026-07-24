Balcerowski y Willy como síntomas

El verano más excitante de los últimos años no deja de sorprendernos. El mercado está loco, en todas las competiciones, y ya hasta lo firmado parece que no es definitivo. Un tiempo peligroso para opinar porque la realidad cambia cada 24 horas o menos. En cualquier caso, hay alguna operación en el entorno verde que me ha llamado la atención y que creo que anticipa el nuevo escenario de Unicaja: la salida de Olek Balcerowski y las noticias sobre Willy Hernangómez.

El polaco estaba llamado a ser, cuando renovó, el faro interior del equipo en los próximos años y parece que ha abandonado el club siendo el primer jugador que no paga íntegra su cláusula de rescisión unos meses después. Es cierto que nunca alcanzó el nivel que todos pensamos que tiene y que va camino de quedarse en un jugador muy lejos de su potencial, pero sus condiciones y su condición de cupo hacen este movimiento extraño, salvo que atendamos a dos condicionantes: el dinero y el nuevo entrenador.

Si hablamos de la vertiente económica y pensando en que quedan cuatro fichajes por delante, la operación es buena. Le cobras por salir a Balcerowski lo que tienes que pagarle a Duarte y te ahorras los dos sueldos más grandes. Seguramente has esperado ofertas mejores que no han llegado y has cuadrado números. La otra opción, Balcerowski no parece ser el tipo de jugador de Vidorreta y en este mercado se está notando la mano del vasco, como no podría ser de otra manera. Eso sí, en cualquiera de estos dos casos, la planificación deportiva del Unicaja no se ha visto afectada porque es el club el que toma la iniciativa para deshacerse del jugador.

El Unicaja que viene será muy distinto al que vimos los últimos cuatro años con Ibon Navarro. La prueba son los fichajes realizados, pero sobre todo los «que suenan», que no siempre vienen, pero que sí marcan una posición en el mercado. Ibon creo que nunca tendría en su Unicaja a Willy Hernángomez, Nikola Mirotic o Jilson Bango. El fichaje de Willy creo que se hará, no tengo información, pero viendo de donde vienen las noticias, cómo funciona este ‘circo’ y el perfil de Txus, estoy seguro de que se hará salvo que se cruce un Euroliga, que no lo creo. Jugador veterano que ha ganado mucho dinero y que busca un lugar para reivindicarse, puede encontrar en «balneario Cocoon» su lugar ideal.

El caso de Nikola Mirotic es similar. 35 años, recuperándose de una lesión dura como es una fascitis plantar, después de un año frustrante en Mónaco, busca un lugar para jugar varios años y retirarse ganando en la cancha. Un guante para la mano de Vidorreta. Eso sí, lo de Willy creo que podría cerrarse en breve. Lo de Mirotic, si se hace y no es «literatura» como dice López Nieto, será para el final del verano, ya que el montenegrino querrá apurar sus opciones de Euroliga.

Olga Lorente , en el canal de YouTube de Sergio Vegas, fue quien anunció el nombre de Mirotic en la órbita de Unicaja que parece llenar el ojo de los aficionados malagueños. Es un gran jugador, aunque nunca ha sido una de mis debilidades. Algo parecido me pasa con Willy, pero en esa conversación Olga deslizó otro nombre que a mí me gusta y creo que podría encajar muy bien en este nuevo Unicaja: Cole Swider. El exjugador del Efes es un gran tirador que puede jugar en el ‘3’ y el ‘4’. Me gusta el exjugador de la Universidad de Syracuse. El problema es que tendrá ofertas de Euroliga y que ocupa plaza de americano. Con Hunt cubriendo la primera, ficharle sería obligarse a encontrar tres pívots comunitarios o cupos de primer nivel, algo muy complicado si no tienes la chequera del Valencia Basket. Seguimos atentos a este mercado con las palomitas en la mano, aunque yo ya tengo a mi jugador favorito de la próxima temporada, Ignas Brazdeikis. Carpe Diem….