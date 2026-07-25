Preparación psicológica

A 20 días del eclipse me pongo a pensar en él para motivarme y que no me pille indolente. Me ayuda la información de que, estadísticamente, solo tendría derecho a disfrutar de un eclipse total desde mi lugar cada 400 años, por lo que teniendo en cuenta mi edad tengo una suerte 5 veces mayor a la que me correspondería. Encima esa ventaja, para que la estadística cuadre, será una correlativa desventaja para alguien, que quedará excluido del prodigio. Quizás ese alguien al que sin querer le he quitado la entrada tenga además mucho más interés que yo por disfrutar del espectáculo. Para colmo de injusticia distributiva (por involuntaria que sea) ya presencié el eclipse del 11 de agosto de 1999. Aunque este solo fuera total en un 80 %, puede que tampoco me correspondiera. Concluida la reflexión motivante, salgo a comprar unas gafas para no perder detalle del evento, no sea que se agoten.