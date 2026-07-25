Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso amarillo por altas temperaturas en MálagaFallece el hermano mayor Juan Manuel GutiérrezReabren las playas de Pedregalejo y El PaloQuejas por el soterramiento de Valle-InclánDetenido por pintar la estatua del Marqués de LariosAndalucía decreta alerta alimentariaLa evolución de la calle la VictoriaEl Málaga CF elige a su lateral izquierdo
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Preparación psicológica

A 20 días del eclipse me pongo a pensar en él para motivarme y que no me pille indolente. Me ayuda la información de que, estadísticamente, solo tendría derecho a disfrutar de un eclipse total desde mi lugar cada 400 años, por lo que teniendo en cuenta mi edad tengo una suerte 5 veces mayor a la que me correspondería. Encima esa ventaja, para que la estadística cuadre, será una correlativa desventaja para alguien, que quedará excluido del prodigio. Quizás ese alguien al que sin querer le he quitado la entrada tenga además mucho más interés que yo por disfrutar del espectáculo. Para colmo de injusticia distributiva (por involuntaria que sea) ya presencié el eclipse del 11 de agosto de 1999. Aunque este solo fuera total en un 80 %, puede que tampoco me correspondiera. Concluida la reflexión motivante, salgo a comprar unas gafas para no perder detalle del evento, no sea que se agoten.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  3. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
  4. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  5. Solución al caos en la avenida Valle-Inclán: Málaga soterrará el cruce por el que pasan 55.000 vehículos diarios
  6. Funes abre el período de pruebas ante la operación salida del Málaga CF
  7. Una profesora del Conservatorio Manuel Carra pide que el Palacio de la Ópera de Málaga reserve un espacio para un órgano de tubos
  8. Hasta 44,5 grados en Coín: el calor extremo y las altas temperaturas activan el aviso naranja en Málaga

Un viaje por los sabores de España: Asador Iñaki presenta sus Jornadas de Vacas y Bueyes

Un viaje por los sabores de España: Asador Iñaki presenta sus Jornadas de Vacas y Bueyes

Preparación psicológica

Instalan 104 islas de reciclaje en las playas de Marbella: los contenedores contarán con un diseño adaptado al entorno costero

Instalan 104 islas de reciclaje en las playas de Marbella: los contenedores contarán con un diseño adaptado al entorno costero

Señoras, señores, ganadores y perdedores

Señoras, señores, ganadores y perdedores

El club de las mujeres valientes

El club de las mujeres valientes

Torremolinos incorpora nuevos vehículos para reforzar la limpieza: dos triciclos y un vehículo compacto eléctricos y una barredora de alto rendimiento

Torremolinos incorpora nuevos vehículos para reforzar la limpieza: dos triciclos y un vehículo compacto eléctricos y una barredora de alto rendimiento

Renfe inicia la mejora de la estación de Torreblanca con 251.000 euros: iluminación renovada y accesibilidad mejorada

Renfe inicia la mejora de la estación de Torreblanca con 251.000 euros: iluminación renovada y accesibilidad mejorada

El alto valor social del tonto del pueblo

El alto valor social del tonto del pueblo
Tracking Pixel Contents