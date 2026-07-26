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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Lenguas amenazadas

La celebración en Asturies del XXVIII Congresu de Llingües amenazaes da ocasión para agradecer a las personas y grupos participantes su perseverante defensa de un patrimonio de todos, hablantes y no hablantes, con frecuencia en medio de las incomprensiones e incluso la hostilidad de algunos. La gratitud resulta especialmente justificada en un tiempo en que asistimos a una destrucción sistemática de las barreras de protección de las personas, expropiando su individualidad para, apilada, clasificada y procesada en los depósitos del big data, asegurar la sumisión, premisa del nuevo orden que acecha. Más allá incluso del patrimonio lingüístico amenazado, de la memoria común almacenada en una lengua, de la inmensa creatividad latente en ella, de la propia función comunicativa y su poder de cohesión, cualquier factor de arraigo es hoy un factor de resistencia del viejo sistema de libertades.

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