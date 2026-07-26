Opinión | En corto
Lenguas amenazadas
La celebración en Asturies del XXVIII Congresu de Llingües amenazaes da ocasión para agradecer a las personas y grupos participantes su perseverante defensa de un patrimonio de todos, hablantes y no hablantes, con frecuencia en medio de las incomprensiones e incluso la hostilidad de algunos. La gratitud resulta especialmente justificada en un tiempo en que asistimos a una destrucción sistemática de las barreras de protección de las personas, expropiando su individualidad para, apilada, clasificada y procesada en los depósitos del big data, asegurar la sumisión, premisa del nuevo orden que acecha. Más allá incluso del patrimonio lingüístico amenazado, de la memoria común almacenada en una lengua, de la inmensa creatividad latente en ella, de la propia función comunicativa y su poder de cohesión, cualquier factor de arraigo es hoy un factor de resistencia del viejo sistema de libertades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
- Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF-Leicester City, primer amistoso de pretemporada
- El Valencia Basket mueve ficha y no es Tyson Pérez, aunque pierde a Ndiaye
- Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
- El Málaga CF elige a su lateral izquierdo: José Salinas, a un paso del equipo de Martiricos
- Txus Vidorreta quiere un 'bicho' para el juego interior del Unicaja 2026/2027
- Fallece Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón