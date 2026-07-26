Pueden morir, pero no envejecen

Las primeras estrofas de La Traviata corresponden al famoso brindis (Libiamo ne’ lieti calici) donde Alfredo y Violetta cantan la alegría del amor y el vino. Traducidas: «Bebamos, bebamos en las alegres copas/que embellece la hermosura./Y que la hora fugaz, fugaz,/se embriague de voluptuosidad».

Estoy seguro de que Julito, el pagador de este Mr. Bean, ha debido acudir en las últimas semanas, además de a su abogada, Dolores Márquez de Prado, al libreto de la famosa ópera de Giuseppe Verdi. Bambi no sé, complicado como está con sus hijas, sentadas en sus rodillas, imagínense, ahora investigadas por Su Señoría. Ya se verá, pero vamos, el sol sale por oriente y se acuesta por occidente.

Argumentarios y confrontación política

Con ocasión de todo lo anterior, los argumentarios envenenados de los partidos se disparan cargados en emails como rayos, yo nunca he creído mucho, solo un poquito, en ese mantra de la polarización; lo que pasa es que desde la transición hemos estado sumergidos en el consenso -otra droga no perseguida por la DEA- y nos hemos olvidado de la pedagógica confrontación política, hasta que llegó ZP, que la llevó al paroxismo. Pero una de las cosas buenas que tienen los partidos políticos es que la dirección piensa por ti y te pasa lo que tienes que pensar y, si acaso, decir, aunque es la cúpula sixtina la que normalmente habla, eso cuando no enmudece, porque ha hecho algo malo y se esconde debajo de la cama, como algunos perritos, con perdón de los animales. Pero no se olvide, decimos lo que nos escriben, no siempre los políticos, sino sus jornaleros, que también tienen derecho al sustento.

Por eso, pintaron de rojo la otra noche al Marqués frente a calle Larios. Algunos si no hacen una gracieta de estas no son nadie, y cuando la hacen son menos que nadie, si es que alguna vez fueron alguien. Pero estos días se han cumplido, el 18 de julio -aunque, en realidad, todo empezó el 17 en Melilla-, los 90 años del inicio de la guerra civil española. Yo creo que todavía quedan algunos rezagados de la izquierda y la derecha que siguen a tiros, como aquellos japoneses perdidos que ignoraban que la Segunda Guerra Mundial había acabado hacía mucho. Shoichi Yokoi fue descubierto en 1972 en la isla de Guam, tras sobrevivir 28 años en una cueva, e Hiroo Onoda fue encontrado en 1974 en la isla de Lubang, en Filipinas, tras mantenerse escondido casi 30 años. Yo podía presentarles también a algunos que no saben que la guerra acabó. Jorge Semprún escribió el guion de La Guerre est finie, dirigida por Resnais, sencillamente maravillosa.

También hay que aclarar que los zombis -véase a Puente haciendo puenting en los medios- nunca se fueron de la política. Los demás nos vamos a prevaricar a la playa, al fin y al cabo, la arena rubia se parece al oro en polvo, y eso consuela un poco, aunque siga siendo pecado. Por cierto, que hablando de mis mea culpa, se me olvidó la pasada semana mentar a Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que dice que no llamó «banda de ladrones» al Gobierno, por supuesto que no, hasta ahí podríamos llegar, sino que su cita fue sacada de contexto. Una mentira piadosa. Bienvenido al club, don Luis.

Fútbol, cultura y despedidas

Pero ya somos campeones del mundo y eso favorece el sentimiento de pertenencia a la tribu, aunque le fastidie a la UE, porque, a ver, ¿dónde está la selección de la UE?, ¿dónde? Se le debió olvidar a Úrsula, mi amor, este pequeño detalle, ella que está cada día regulando y regulando sin parar.

Y ha muerto Aitana Alberti, en Cuba. Recuerdo aquel lamento de su padre, Rafael, también comunista, cuando cayó el muro de Berlín, «yo llevaré siempre a la URSS en mi corazón». Aitana murió donde vivía, pero Luis García Montero vive, y bien, en Madrid. Más me duele Luis Goytisolo, que tampoco asistirá a su próximo cumpleaños. Aunque solo fuera por su Antagonía, había que conocerle. A mí todos los goytisolos, Juan, Luis y José Agustín, me siguen deleitando, pueden morir, pero no envejecen. Tampoco el monólogo de Segismundo, Pedro Calderón de la Barca dixit: «Sueña el rico en su riqueza,/que más cuidados le ofrece;/sueña el pobre que padece/su miseria y su pobreza;/sueña el que a medrar empieza,/sueña el que afana y pretende,/sueña el que agravia y ofende,/y en el mundo, en conclusión,/todos sueñan lo que son,/aunque ninguno lo entiende».