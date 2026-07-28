Comunicados y niveles

El verano sigue avanzando y, en cierto modo, sigue poniendo a prueba la paciencia en varios sitios. No sólo en nuestro Unicaja, sino en muchos de los equipos de la Liga ACB la cual, en modo competición, vive lo que muchos equipos sufren: la pérdida de talento a manos del poderoso de turno.

Aunque a esta hora, el Unicaja sólo ha sufrido la pérdida de Olek Balcerowski como mayor talento y no puede confiarse con la situación de Tyson Pérez, pero la verdad es que no hay mucho más para sacar de Málaga obviando, claro está, el caso de Chris Duarte.

La salida de Olek Balcerowski

Sobre la salida del polaco, reconozco que no sé exactamente con qué quedarme, lejos de lo habitual en el Unicaja versión actual, esa que siempre ha dicho que para que saliera un jugador con contrato era previo pago de la cláusula de rescisión. La marcha del pívot tiene una única versión de redes sociales, la que dice que prácticamente el Barça ha hecho un favor de los gordos porque acepta el regalo del Unicaja que se ahorra la ficha más cara que había en el plantel.

La estancia del pívot en Málaga se acaba con un lacónico comunicado de menos de doscientas palabras en las que la única aportación nueva es «Unicaja Baloncesto y Olek Balcerowski han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del pívot polaco». El resto son estadísticas y algo de su currículum.

Toda vez que no ha pasado más de una semana, el jugador ya es azulgrana de pleno derecho y los comunicados del Unicaja van por incorporaciones al cuerpo técnico. La salida va camino de ir al estante de cosas que no se explican por parte del club y que son abono de conspiración y teorías todo lo absurdas que se quiera en ese universo paralelo que son las redes sociales.

El tratamiento de esto me retrotrae a situaciones ya vividas y que no pertenecen a ningún momento dorado del club, sobre todo por una política de comunicación manifiestamente mejorable.

Aunque las tres incorporaciones del Unicaja mejoran a las salidas, Pantzar, Hunt y Brazdeikis no van a estar solos entre las novedades de los de Txus Vidorreta. No se sabe en qué momento se cerrarán las llegadas que faltan en el Unicaja y, como decía en el inicio, si la posible salida de Tyson Pérez se produce y castiga al juego interior cajista. Pero si se ve de manera global lo ocurrido en la competición española, hay que decir que en la Liga, a priori, se pierde talento.

La Liga ACB pierde talento

Si pensamos que en los banquillos de la Liga ACB no van a estar Xavi Pascual, Sergio Scariolo e Ibon Navarro, se van gran parte de los entrenadores más exitosos y con mayor número de trofeos conseguidos de la competición, aunque ninguno fuese del curso pasado.

Pero si ampliamos la visión a los jugadores, hay más que comentar. Sin meterme en si los repuestos de los que abandonan España van a ser mejores o peores, es algo palpable que el mercado global que los mismos equipos españoles han contribuido a crear, termina canibalizándolos.

La inclusión de equipos de fuera de Europa eran a priori por su contribución a la expansión del negocio, pero, al final, como decía uno de mis antiguos jefes «luego vienen las madres mías» y si aparte de los habituales rivales hay que empezar a pensar que los rusos están prestos a volver tras su expulsión, aunque pueda darnos risa, o los grandes en España gastan más dinero o se quedan en desventaja.

No me voy a quedar en la simpleza que nos dice que Vasilje Micic, Kendrick Nunn, Sylvain Francisco, Guershon Yabusele, Alexander Vezenkov y Nigel Hayes-Davies van a cobrar la temporada próxima más que LeBron James (y ninguno jugará en la ACB), pero las salidas de muchos jugadores importante duelen y la mayoría no son a la NBA.

Sin ser exhaustivo en el tema, salvo en los casos de Sergio de Larrea (a Dallas), Trey Lyles (a Minnesota) y Mario Hezonja (a Cleveland), la Liga ACB ve que jugadores como Brancou Badio, Jean Montero, Tornike Shengelia, Will Clyburn, Patty Mills, Trent Forrest, Devontae Cacok o Santi Yusta salen con la teoría de ir a ganar más dinero, la gran mayoría a jugar Euroliga.

¿Van a cobrar tanto dinero en comparación con lo que se les podía ofrecer en España? Pues ni idea. De los tres que van a Estados Unidos sí nos vamos a enterar de sus sueldos, además sin tener que infiltrarnos en la red oscura o recurrir a algún amigo íntimo de Donald Trump. Estamos ahora mismo que es más complicado enterarnos si el Unicaja ha recibido una compensación por la salida de Olek Balcerowski o le ha pagado el taxi al aeropuerto, que saber qué cobran los NBA, el alcalde de Málaga o el presidente del gobierno.

No hay problema alguno con esto. Si hemos normalizado que Dubai, Tel Aviv o Jerusalén son ciudades europeas (al menos para el baloncesto), habrá que seguir con ello. Aunque en lo más cercano, lo que me preocupa, me gustaría que hubiera intención de arreglar la política de comunicación del club.