Misterios de la existencia

Por casualidad, me topo con un artículo de hace unos doce años en el que abordo varios «misterios». Resulta que el primero de ellos es el mismo que pensaba comentar hoy: ¿por qué cuando sube el petróleo suben enseguida los precios de los combustibles, pero cuando baja, esos precios tardan en descender, descienden poco… o no bajan nada? Intuyo que, doce años después, el enigma sigue ahí como un arcano indescifrable. ¿Hallaremos algún día con la solución? No creo. Nos darán explicaciones, cada vez más complejas e ininteligibles, y nos demostrarán que estamos equivocados. ¿A quién creer, a lo que nos cuentan o a lo que vemos y sufrimos?, versión libre de la famosa escena de Groucho Marx. La he recordado, al igual que ha venido a las mientes una frase del que fue jefe de Informativos de TVE hace ya unos cuantos años: «Tengo para ti malas noticias, pero excelentes explicaciones», decía Enrique Vázquez entre la seriedad y la broma. Ahora, petróleo por medio, también solemos recibir malas noticias, sobre todo tras la reanudación de la guerra en Ormuz, pero no nos abandonan las explicaciones, otra cosa es que sean excelentes y creíbles. Este, el que comento, es uno de los grandes misterios de nuestra existencia. Pero hay bastantes más, algunos muy trágicos.

El fuego y la falta de prevención

El más actual es, sin duda, el fuego. No nos da tregua. Unas 120.000 hectáreas abrasadas, pueblos desalojados, casas, fincas y montes destruidos, animales muertos… en fin, una larguísima relación de desgracias que, ojalá, acaben pronto, aunque la vuelta a la normalidad tardará en llegar y ya veremos cómo llega. No hace falta irse tan atrás como en el caso del petróleo para recuperar escritos míos sobre este problemón. Y para comprobar que estamos donde estábamos. Por mucho que insistan las administraciones («excelentes explicaciones») no hemos mejorado, especialmente en la tan cacareada prevención. No existe la prevención adecuada, ni los fuegos se apagan en invierno. Eso dicen, pero… Parece que esta vez todo el mundo ha visto la necesidad de un gran pacto nacional que evite la absurda pugna entre comunidades y Gobierno central y que establezca una coordinación razonable y fructífera. Hasta Ayuso se ha dado cuenta de ello y ha pedido la aplicación de emergencia nacional que hace que la dirección pase al Gobierno central. ¡Cómo se habrá visto para dar este paso y ceder competencias al malvado Pedro Sánchez! Claro que ahora lo vital es apagar los incendios, salvar lo salvable e impedir desgracias humanas. Pasando lo que está pasando, nadie entendería una guerra dialéctica.

El enigma de la financiación autonómica

Otro misterio que puede complicarnos la existencia es el de la financiación autonómica. No pasa día sin que responsables autonómicos y nacionales del PP (Vox está más calladito) reclamen una solución a este enigma y critiquen, casi siempre con dureza, la propuesta del Ministerio de Hacienda. Lo sorprendente, al menos a mí me lo parece, es que ni Feijóo ni sus expertos económicos hayan puesto ya sobre la mesa una alternativa. Ahí está nuestro plan, la resolución al rompecabezas, vamos a discutirlo y, si es posible, llegar a un acuerdo. ¿Por qué no lo hacen?

Otro misterio. O carecen de ese proyecto o temen que sea peor que el gubernamental. Sospecho que es porque no hay acuerdo interno. Castilla y León, Galicia, Extremadura y Aragón, todas regidas por el PP, reclaman unos baremos que rechazan Valencia, Murcia y Madrid, también regidas por los populares. Este sistema, mejorable, sin duda, se aplica desde 2011, en tiempos de Zapatero. Pues bien, han pasado quince años, la financiación autonómica no ha cambiado y el PP, tampoco. Mucha crítica y poca tajada. Desconocemos su propuesta. Y no es un asunto baladí. De la referida financiación depende el dinero que llegue a la Junta de Castilla y León y, por tanto, a usted, a mí, a la Sanidad, a los Servicios Sociales, a la Dependencia. No, no es cosa de políticos y sus peleas, sino de algo en lo que nos va la vida. Mucho ojito con eso.