Cenizas en la trinchera política

Un hombre observa este martes uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo (Ávila) en el Parque Natural del Valle de Iruelas / RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)

Mientras las llamas avanzan sin tregua y amenazan con cercar la capital, el balance de la oleada de incendios no solo se mide en hectáreas calcinadas, sino también en grados de desolación institucional.

España atraviesa una de las peores crisis ambientales de su historia reciente. Sobre el terreno, cientos de bomberos, brigadistas y efectivos de emergencias despliegan un esfuerzo abismal, exhaustos y al límite de sus fuerzas. En las altas esferas, sin embargo, la escena que se presencia resulta descorazonadora.

El cruce de reproches

En lugar de ofrecer una respuesta unívoca, volvemos a presenciar el cruce de reproches y descalificaciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro de Transportes.

Resulta lamentable comprobar cómo, con el humo inundando el cielo capitalino, la prioridad política sigue siendo el cálculo de desgaste electoral y la contienda de partido. La guerra de trincheras cobra un tinte trágico cuando se contrapone a la urgencia de una emergencia nacional.

El fuego no entiende de siglas

El fuego no entiende de competencias administrativas, fronteras autonómicas ni siglas partidistas. Arrasa montes, destruye economías locales y pone en peligro vidas humanas por igual.

En momentos de máxima angustia, la sociedad no exige milagros, pero sí altura de miras, lealtad institucional y sentido de Estado. Cuando el ruido político asfixia la cooperación, las grietas en la gestión las termina pagando el ciudadano.

Unidad frente a la emergencia

España necesita que sus dirigentes estén a la altura del sacrificio que se realiza en primera línea de extinción. Para sofocar las llamas hace falta unidad de acción; para apagar la crispación, se requiere voluntad política.

Un aviso político

Sin margen de maniobra para mejorar el país de aquí al mes de noviembre, no es difícil entender que lo que de verdad persigue es anular la verdad de los votos, para perpetuar la mentira que ha instalado desde que llegó al poder.

Todo un aviso.