Música y arte, hacer patente lo intangible

Los pueblos indígenas de América del Norte simbolizaban la luna llena de julio como ‘Luna del Ciervo’. Vinculaban estas semanas con el crecimiento de las nuevas astas en los ejemplares machos. Esta luna contempla de forma manifiesta el panorama dantesco de nuestros bosques, con una visión afligida y compartida, en un testimonio estremecedor de impotencia.

Invoquemos a los próceres en estos días de tensión, en una España calcinada: «Los incendios se apagan en invierno». Me dice Hans Christian Andersen desde su escaño en la plaza de la Marina: «Donde fallan las palabras, habla la música».

En estas jornadas de estío, tan tórridas como aciagas, indagar en la simbiosis entre el arte y la música es una actividad ilusionante, que nos incita a profundizar en cómo la música y las artes visuales dan forma, revelan y cuestionan las coyunturas sociales. Para algunos músicos, las pinceladas de un artista conciben una sinfonía de armonías y melodías. El arte tiene la facultad de intervenir y moldear el universo de la música.

Cinco siglos de música pintada

Esta polinización ha encontrado cobijo en el Centro Cultural de la plaza del Obispo de la Fundación Unicaja, entidad que ha inaugurado la exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’.

La muestra propone un periplo por casi cinco siglos en los que los creadores han plasmado la música en sus universos cromáticos. En palabras del director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, esta exposición invita a recapacitar sobre una evidente paradoja: «Los instrumentos están en silencio, pero el espectador termina escuchando la música a través de las obras».

Una forma fascinante de hacer patente lo intangible. Hallen este refugio climático y sonoro en la plaza del Obispo.