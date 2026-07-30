Las medias verdades que de verdad queman

Cielos rojizos por un incendio forestal en el municipio portugués de Mirrandela. / PEDRO SARMENTO COSTA (EFE)

Cada verano, junto a los grandes incendios, regresan los mismos debates estériles e interesados. Las respuestas aparecen con una rapidez sospechosa, cargadas de medias verdades mucho más cómodas que la realidad. Y ahí comienza la desinformación: cuando dejamos de distinguir lo verdadero de lo falso y entramos en un totum revolutum en el que cualquier argumento parece válido.

Uno de los tópicos más repetidos es el de la limpieza de los montes. España cuenta con más de 28 millones de hectáreas forestales, cerca del 56% de su superficie. Pensar que todo ese territorio puede desbrozarse íntegramente cada año es sencillamente imposible. Creer que el monte debe cuidarse como el jardín de una vivienda resulta, además, profundamente simplista.

El monte no está sucio, está abandonado

El problema no es que los montes estén “sucios”, sino que el abandono rural ha hecho desaparecer a buena parte de quienes los gestionaban. Menos agricultura, menos ganadería extensiva y menos aprovechamientos forestales significan más vegetación sin controlar y, por tanto, una mayor acumulación de combustible.

Durante décadas, la actividad humana ayudó a fragmentar el paisaje y a reducir la continuidad de la masa forestal. La desaparición progresiva de esos usos ha dejado amplias zonas expuestas a incendios capaces de avanzar con enorme rapidez.

En el extremo contrario están quienes atribuyen todos los fuegos al cambio climático. Negar su influencia sería irresponsable y contrario a la evidencia científica. Las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, la vegetación permanece seca durante más tiempo y las condiciones meteorológicas favorecen incendios más veloces y violentos.

Pero el clima, por sí solo, tampoco explica por qué unos fuegos acaban convertidos en catástrofes y otros no.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La extinción no puede hacerlo todo

La diferencia también depende de la gestión del territorio, la continuidad de la vegetación, el abandono del medio rural y la rapidez del primer ataque.

Tampoco es cierto que todo se solucionaría aumentando los medios de extinción. España dispone de uno de los mayores dispositivos contra incendios de Europa. Sin embargo, los técnicos llevan años advirtiéndolo: cuando un fuego alcanza un comportamiento extremo, ni los hidroaviones ni los retenes pueden hacer milagros.

La batalla decisiva se libra mucho antes de que aparezcan las llamas. Se libra en invierno, con prevención; en los pueblos, garantizando actividad económica; y en el territorio, mediante una planificación que reduzca la acumulación de combustible y rompa la continuidad forestal.

El gran bulo de la causa única

El mayor engaño consiste en creer que existe una única causa y, por tanto, una única solución, normalmente la que mejor encaja con la posición política de cada uno.

Los grandes incendios son el resultado de un clima cada vez más extremo, pero también de un territorio abandonado y de décadas en las que la prevención ha recibido mucha menos atención que la extinción.

Nos tranquilizan las respuestas simples porque permiten señalar a un único culpable. Sin embargo, el fuego no entiende de consignas ni de trincheras ideológicas. Solo entiende de combustible, temperatura, viento y abandono.

Mientras discutimos qué media verdad se acomoda mejor a nuestras ideas, las llamas vuelven a recordarnos que la realidad es siempre más compleja. Y que el incendio también crece cuando sopla el viento de la polarización.