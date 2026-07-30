Opinión | En corto
El robo del siglo
Hay robos grandes, pequeños o minúsculos y bajo toda clase de formas: las pequeñas estafas y engañifas, el robo a mansalva de nuestros datos para luego venderlos, el asalto informático a las cuentas, el pequeño choriceo de toda la vida, el mediano por desaprensivos desde instancias del poder, el grande que se desarrolla en las alturas cotizadas sin que se vea desde abajo, los robos con fuerza o violencia y otros muchos. Pero el robo del siglo al que me refiero, todavía en preparación, para el que se van dando pasos cautelosos, es el del voto libre de la gente, que afectará de modo especial a los que menos tienen o pueden e irá acompañado del robo de las libertades que lo hacen posible, la de opinión, la de expresión, la de asociación, el derecho a la intimidad, etcétera. Siempre que en la historia moderna ha tenido lugar ha empezado de igual modo: desacreditando a la democracia.
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