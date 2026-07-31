Un mundo híbrido

La Europa actual representa más el pasado que el futuro: esta es la idea central en la que insiste Bruno Maçães en un interesante diálogo con el politólogo catalán Pol Morillas publicado en el periódico digital Agenda Pública. No se trata de un mensaje pesimista, en contra de lo que pudiera parecer, sino más bien de un análisis descriptivo de un tiempo y un ámbito geográfico concretos. «La generación que está ahora en el poder –explica– es la que alcanzó la edad adulta en 1989. Está tan marcada por aquel momento que le resulta muy difícil pensar de otra manera. Es un problema que se resolverá de forma bastante natural mediante el cambio generacional. [...] Espero que se produzca una aceptación del futuro. Eso significa asumir que el orden mundial está cambiando y que Europa debe participar en ese proceso. Tiene que disponer del poder necesario para contribuir a configurar el futuro, aunque no de una manera hegemónica, porque eso también sería una forma de nostalgia por una época imperial. Debe hacerlo como una parte interesada entre muchas otras y representando sus propios valores».

Un orden mundial híbrido

En efecto, el mundo ha cambiado, al igual que nuestros valores, nuestras certezas e incluso nuestros dioses. Nadie puede pretender ya un Occidente hegemónico ni una fe hegemónica, si bien la tecnología indudablemente actúa como un gran unificador. «No suelo hablar de multipolaridad –insiste el pensador portugués–, sino de hibridez o de un orden mundial híbrido, porque, en última instancia, existe un único orden configurado desde distintos lugares».

Las ventajas políticas y sociales de Europa

En el caso de que tenga razón, la segunda mitad del siglo XXI será un periodo relativamente más optimista que el actual y con una mayor estabilidad de lo que ahora podemos prever. Más empobrecida que los Estados Unidos y más envejecida demográficamente, la UE aún dispone, sin embargo, de importantes ventajas políticas y sociales. Entre ellas, la solidez del Estado del bienestar, que es uno de los grandes logros de la civilización occidental junto a la democracia y los valores asociados con el respeto a la diferencia.

Un modo de vida en el que se equilibran la libertad y la justicia sigue ejerciendo su atractivo, más allá de las diferentes coyunturas políticas. Es el fruto de la influencia griega sobre Roma y, a través de Roma, sobre el mundo entero a lo largo de los siglos.