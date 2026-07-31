Opinión | Málaga de un vistazo
Orillas huérfanas
El avance de las prohibiciones en las playas de Málaga ha conseguido eliminar una de las clásicas estampas veraniegas de litoral: los tradicionales juegos en la orilla
Ser malagueño significa tener recuerdos de pequeño jugando en la playa. Recuerdo ir en el coche con mi padre, escuchando Tony Ronald, camino de La Misericordia y su legendaria alberca en La Térmica, ya por entonces abandonada, con la que se refrigeraba en su momento la Central Térmica de San Patricio. Por entonces, en la orilla, que me parecía como el doble de grande que ahora, jugaba con mi hermano a la pelota y a las palas. Ahora, en no pocas playas, y las nuestras entre ellas, está prohibido jugar a las palas en la orilla. Una actividad que ha formado parte inescindible de la imagen de las playas españolas en verano y que ahora escasamente se ve. ¿Tan molesto es para el resto de personas que haya gente jugando a las palas?
Una ola de prohibiciones
Es cierto que la ola de prohibiciones que nos acompaña desde hace algunas décadas se justifica, en muchas ocasiones, en nuestra falta de civismo y respeto, lo que puede comprobarse con la basura y, especialmente, las colillas que se siguen dejando en las playas al finalizar cualquier día de verano. Sin embargo, me pregunto si el tema de las palas es tan molesto como para que tenga que ser prohibido. La gente tampoco jugaba partidas de dos horas a un alto nivel. La mayoría de las veces se trata de un peloteo que no dura más de diez minutos.
Tengo la sensación de que queremos que la ciudad sea, cada vez, menos interactiva y más contemplativa. Mírame y no me toques. Comprendo que no se permitan partidos de fútbol en la orilla de una playa repleta de bañistas. Pero dos personas peloteando con dos palas no creo que vayan a provocar grandes molestias ni daños a terceros. Algún día tendremos que decidir si queremos una ciudad para disfrutar con ella o sólo para enseñarla.
- Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
- Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
- El futuro de los inquilinos del edificio del 15 de la avenida Europa sigue en el aire: «La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga»
- Dos madres malagueñas en la calle tras ser desahuciadas vuelven al pleno a pedir ayuda: 'No quiero que se me regale nada, solo una vivienda que podamos pagar
- Así juega Amine Noua, el próximo fichaje del Unicaja
- Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
- Juanma Moreno renueva la mitad de sus delegaciones territoriales en Málaga: cuatro caras nuevas y un cambio de competencias
- Don Chicharrón: el nuevo rincón de la calle Ollerías que devuelve al Centro de Málaga el sabor andaluz