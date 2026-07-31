Y de repente llegó Willy

La locura del mercado no para. Unicaja, sin embargo, parece navegar bien y seguro en esas aguas turbulentas al menos hasta ahora. Tenemos hasta el momento, a falta de la firma de Noua, que es inminente, a un cinco titular nuevo y de primer nivel para jugar la próxima temporada. No digo que vaya a serlo, digo que Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Amine Noua y Willy Hernangómez son un cinco que ganaría muchos partidos en la ACB y en Europa. Si sumamos los que estaban -Alberto Díaz, Kendrick Perry, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, David Kravish y el recuperado Yannick Nzosa-, este equipo parece mejor que el de la temporada pasada y eso que faltan dos o tres piezas más.

Los últimos movimientos de la plantilla

La línea exterior está cerrada y solo falta saber si, además del ‘5’ grande, podría llegar un tres tirador. Me encanta Cole Swider, o un cuatro. Incluso los dos dependiendo del mercado y de la posible salida de Tyson Pérez a Valencia. Una operación que podría producirse en este loco mercado, aunque los taronja ya tienen 13 jugadores en plantilla y tienen muchas carencias en el ‘3’, donde solo tienen a Kameron Taylor, y en el ‘5’. Esa posición de ‘4’ parece bien cubierta con Osetkowski, Reuvers y el recién fichado Gueye, aunque según está el verano igual cuando lean esto Pérez ya está en Valencia porque los valencianos necesitan cupos.

La llegada de Willy Hernangómez a Málaga ha supuesto un pequeño seísmo en el panorama baloncestístico español y ha llevado a Unicaja de nuevo a las portadas nacionales después de unos meses para olvidar. No es un jugador que sea de mis favoritos porque creo que hay que esconderlo demasiado en defensa, saltar a taponar no es defender, que a veces se pierde en el partido y que su progresión se ha estancado desde hace varios años y me parece difícil de remontar. Pero es innegable que estamos ante uno de los mejores pivots de este país. Un jugador muy difícil de parar en ataque, que juega muy bien el 2 x 2 y con un alto acierto en los tiros libres en momento comprometidos. Un jugador de otra liga distinta a la que juega el Unicaja. Además, Willy es un jugador siempre amable con los seguidores y eso es un valor muy a destacar en este baloncesto.

El reto de Vidorreta con Willy

Txus Vidorreta es el gran valedor de este fichaje y tendrá que sacarle el mayor rendimiento posible. La planificación del club contempla la incorporación de otro ‘5’ muy físico, un «bicho», como decía hace unos días nuestra compañera Nuria Mena. Y además está David Kravish. Es decir, que no va a tener un protagonismo absoluto en la pintura a pesar de su paso atrás deportivo en busca relanzar su carrera. Lo digo porque esto ya pasó hace un año con Chris Duarte, se le explicó la realidad y estaba de acuerdo, pero cuando la teoría pasa a la práctica y los minutos de banquillo y la falta de tiros se acumulan, no es fácil de llevar. Yo solo espero que todos estos miedos que ahora tengo desaparezcan y Willy Hernangómez sea la próxima temporada el MVP de la ACB y ayude a otra gran temporada verde. Carpe Diem…