Hombre rico, hombre pobre

Como en la novela de Irwin Shaw, hay conductas que son condenadas socialmente en quienes tienen un bajo poder adquisitivo y que, por el contrario, se reinterpretan como virtudes si quien las practica tiene uno alto. Así, si alguien recibe ayudas, se dice despectivamente que «cobra paguitas». Pero, si una gran empresa recibe subvenciones, créditos ICO o es rescatada, lo llaman «incentivar la economía».

Si una persona pobre tiene problemas con los impuestos, seguro que es por defraudadora. En cambio, si es millonaria y los evita mediante ingeniería fiscal, será «astuta». Y, si además dona, «filántropa».

La ocupación por necesidad de inmuebles o tierras se criminaliza incluso si el propietario es un banco. Sin embargo, los grandes procesos de acumulación de riqueza de la historia siempre abarcaron expropiaciones y expolios legitimados y legalizados. ¿Deudas y pobreza? Fruto de la irresponsabilidad. ¿En los ricos? Una sofisticada herramienta financiera a golpe de póliza.

Incluso la ilegalidad se percibe de manera diferente: si el extranjero viene en patera, hay quien lo señala para que vuelva a su país; en cambio, si se instala en un Airbnb, sin tributar y con un portátil bajo el brazo, todo está bien: es un «nómada digital».

Esta diferencia de juicio refleja la aporofobia que siempre ha existido y que persiste bajo nuevos términos. Porque no es el acto, sino el estatus: si alguien es adinerado, se presupone que tras sus decisiones existe una justificación racional. En cambio, la pobreza se asocia con la incapacidad, la negligencia o la falta de mérito personal.

Así, la misma conducta cambia según quien la ejerza, lo que revela una certeza: seguimos juzgando más por la posición social que por los hechos como tales.