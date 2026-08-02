La amistad y los hombres

Existe un delicado velo de magia en el instante en que dos desconocidos cruzan sus caminos y, casi sin advertirlo, comienzan a construir un refugio compartido. La amistad escapa a las explicaciones más racionales. Aunque la ciencia sostenga que somos seres sociales y que necesitamos del grupo para desarrollarnos plenamente, esa verdad biológica resulta insuficiente para explicar el vínculo profundo que nace entre dos personas que deciden permanecer una junto a la otra a lo largo del tiempo. Hay algo en la amistad que desafía las estadísticas, las teorías y las definiciones. Es un misterio silencioso que habita en lo cotidiano y que se revela en los gestos más sencillos. Pienso, por ejemplo, en los amigos de la infancia, aquellos que han presenciado nuestras alegrías más espontáneas y también nuestras caídas más dolorosas. Son quienes conocen versiones de nosotros que el paso del tiempo ha ido transformando, pero que nunca desaparecen del todo. Con ellos, la distancia se convierte en un simple accidente geográfico y los años dejan de medirse por calendarios para contarse a través de recuerdos compartidos. Sus vidas terminan entrelazándose con las nuestras en una trama tan resistente que ni el silencio ocasional ni los cambios inevitables consiguen romperla. Para una persona neurodivergente como yo, la amistad ha sido, en muchas ocasiones, un territorio difícil de recorrer. Las normas sociales implícitas, los códigos que nadie explica y las convenciones que parecen comprenderse de forma intuitiva suelen convertirse en un laberinto. Sin embargo, precisamente por eso, valoro aún más a quienes han decidido recorrer ese camino conmigo. Mis amigos no se han limitado a observar mi forma de entender el mundo; han aprendido a comprenderla y, al mismo tiempo, yo también he aprendido de ellos. Esa adaptación mutua, basada en la paciencia, el respeto y la voluntad de comprender, ha convertido nuestra relación en un espacio seguro donde puedo mostrar mis fortalezas y también mis fragilidades sin miedo al rechazo. Quizá ese sea el mayor misterio de la amistad: no necesita una explicación definitiva. No consiste en encontrar respuestas, sino en aceptar que, por razones imposibles de medir, dos personas llegan a convertirse en hogar la una para la otra.

La verdadera amistad no se sostiene por interés ni por conveniencia, sino por la decisión libre y consciente de permanecer incluso cuando la vida cambia. En esa elección cotidiana reside su grandeza. Es un acto de confianza, una forma de esperanza y una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, siempre habrá una mano dispuesta a sostenernos y una mirada capaz de reconocernos. Y quizá sea precisamente esa capacidad de permanecer, de cuidar y de acompañar la que convierte a la amistad en una de las expresiones más profundamente humanas y extraordinarias que existen.