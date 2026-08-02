McMenú de intolerancia

Un cura bendice el primer tractor que hubo en Abánades, un pueblo de Guadalajara, en 1955. / EFE

Toni Morillas vio hace unos días la inauguración de un nuevo McDonald’s en el paseo marítimo. Al acto asistió un representante del Partido Popular en la Diputación y, en un momento determinado, un sacerdote bendijo el establecimiento. La dirigente de Izquierda Unida compartió las imágenes en tuiter acompañadas de una reflexión de extraordinaria profundidad cinematográfica -«Un cargo político del PP en la Diputación de Málaga inaugurando un nuevo McDonald’s y un cura bendiciendo local. La escena es de película».

Y uno, que conserva la perniciosa costumbre de mirar también lo que queda fuera del encuadre, vio una película distinta. Vio a alguien que había decidido poner en marcha un negocio. Que había invertido dinero, ocupado un local de más de trescientos metros cuadrados en una de las zonas más caras de Málaga, afrontado obras, permisos, licencias, canon, impuestos y esa estimulante gymkana administrativa que las instituciones ofrecen al emprendedor para comprobar hasta qué punto desea realmente emprender. Vio también un restaurante que ha creado cuarenta y cinco puestos de trabajo y a un empresario que, llegado el día de la inauguración, decidió invitar a un sacerdote para que bendijera el establecimiento.

Pero la sotana, al parecer, arruinó la escena.

Fue simplemente una bendición. Durante mucho tiempo se han bendecido las casas, los talleres, los barcos, los comercios, las cosechas y hasta los coches nuevos. Lo hacían y hacen personas que creen que empezar algo importante bajo la protección de Dios es una buena idea. No perjudican a nadie. No imponen su fe al vecino. No un exigen una subvención para hacerlo. Llaman al sacerdote, éste reza durante unos minutos, bendice y todos regresan a sus ocupaciones.

Ahora, sin embargo, el catolicismo parece requerir una autorización para salir de casa. Toni Morillas es coordinadora de Izquierda Unida en Málaga, portavoz de Con Málaga, militante del Partido Comunista y antigua directora del Instituto de las Mujeres. Lleva además un tiempo considerable vinculada profesionalmente a la política. Comenzó en 2007 como asesora técnica en la Diputación, fue concejala y diputada provincial desde 2011, pasó por el Instituto de las Mujeres y hoy vuelve a ocupar un escaño municipal.

Nada hay de reprochable en ello. La política es una profesión digna cuando se ejerce dignamente. Lo curioso es que quienes contabilizan con precisión suiza cada año de Francisco de la Torre en la Alcaldía suelen perder toda capacidad aritmética cuando se trata de sumar los años de los suyos. Los del alcalde cuentan como los años de los perros -cada uno equivale a siete-. Los de la oposición, en cambio, pertenecen al calendario litúrgico y ofrecen la posibilidad de empezar de nuevo en cada legislatura.

Existe también otra curiosa norma política. Ganar elecciones durante décadas constituye un síntoma de agotamiento democrático. Perderlas durante el mismo periodo acredita una admirable vocación de servicio público. El vencedor se aferra al cargo. El derrotado persevera. Uno vive de la política y el otro resiste desde una nómina pública, que siempre resulta mucho más revolucionario.

Con Málaga obtuvo 17.655 votos y dos concejales en las últimas elecciones municipales. Es un resultado legítimo, aunque quizá no permita interpretar que la ciudad aguarda impaciente la llegada de un soviet gastronómico-religioso. Uno sospecharía que, después de décadas cosechando resultados de esta naturaleza, alguien podría plantearse si determinadas actitudes ayudan demasiado. Pero la izquierda española posee una relación muy particular con el fracaso electoral. Cuando pierde, rara vez revisa sus planteamientos. Prefiere revisar a los electores.

El problema del tuit no es que critique la presencia de un representante político en una inauguración. Eso puede discutirse. Tampoco que alguien encuentre innecesaria una bendición. Cada cual es libre de creer, de no creer o de considerar que Dios tiene asuntos más urgentes que atender que la apertura de un McDonald’s.

El problema es el gesto de superioridad. Esa risita pseudointelectual que aparece siempre que un católico manifiesta públicamente su fe. Con otras religiones, afortunadamente, el vocabulario es distinto. Hablamos de diversidad, convivencia, respeto, identidad y libertad de culto. Defendemos que una persona pueda vestir conforme a sus creencias, guardar sus preceptos, celebrar sus fiestas o rezar públicamente. Y hacemos bien. La libertad religiosa no puede depender de que la religión en cuestión nos resulte cercana, exótica o electoralmente aprovechable.

Pero cuando quien reza es católico, una parte de la izquierda deja de ver una manifestación de diversidad y descubre repentinamente la España negra. El sacerdote se convierte en una criatura sospechosa. La bendición pasa a ser una estampa medieval. La Virgen es superstición. La cruz, provocación. Y el creyente, en el mejor de los casos, un pobre hombre que todavía no ha alcanzado el grado de evolución necesario para comprender un hilo de X.

Lo hemos visto también durante el Mundial. Luis de la Fuente explicó con absoluta naturalidad que rezaba todos los días, aunque no para pedir que España ganase. Ferran Torres mostró la cruz y la medalla de la Virgen que llevaba consigo. Rodri habló abiertamente de su fe cristiana. Bastó aquello para que aparecieran las bromas previsibles, los comentarios condescendientes y los expertos instantáneos en teología deportiva.

Lamine Yamal, por su parte, se arrodilló sobre el césped para rezar conforme a su fe musulmana. Y estuvo perfectamente bien que lo hiciera. Tan bien como que Ferran llevara una Virgen, que De la Fuente rezara una mañana ante el Cachorro de Triana o que cualquier otro jugador no creyera absolutamente en nada.

No se trata de reclamar una distribución igualitaria de la burla. Sería absurdo pedir que se ridiculizara también al musulmán para compensar. Se trata de exigir una distribución igualitaria del respeto.

Los musulmanes han sufrido y sufren episodios intolerables de racismo y desprecio en España. Conviene recordarlo, precisamente porque deja aún más en evidencia la doble vara de medir. La misma persona capaz de identificar inmediatamente una burla islamófoba como un ataque a la libertad de creencias puede considerar ingeniosísimo hacer chistes cuando el objeto de la mofa es un cura bendiciendo un negocio. No es que defienda la libertad religiosa. Defiende algunas religiones y tolera otras con la condición de que permanezcan escondidas.

Especialmente porque en España los católicos no son una minoría arqueológica. Son millones de personas de todas las edades, condiciones sociales e ideologías. Incluso es posible que alguno de aquellos 17.655 votantes de Con Málaga tenga una Virgen en su casa. Los misterios de la democracia son insondables.

La propietaria o el propietario de un negocio tiene derecho a llamar a un sacerdote, a un imán, a un rabino o a nadie. Puede bendecirlo, inaugurarlo con una actuación de jazz o abrir las puertas en silencio. Eso se llama libertad. Y la libertad resulta especialmente valiosa cuando protege aquello que no compartimos.

La escena, en efecto, era de película. Pero quizá lo más cinematográfico no sea el cura. Quizá fuera contemplar a alguien que lleva toda la vida hablando de tolerancia -cobrando dinero público por ello- evidenciando que para ella acaban donde terminan sus propias simpatías. Viva Málaga.