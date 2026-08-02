Los pobres siempre pagan el pato

Hoy se acepta que la «marcha verde» para ocupar el Sáhara en 1975, impulsada por Marruecos, había sido diseñada por el Departamento de Estado USA, que encabezaba Henry Kissinger, temiendo su caída en manos de Argelia. No parece que lo sucedido en Ceuta sea una versión a pequeña escala: lo reciente de la sentencia del TS limitando las «devoluciones en caliente» no se compadece con el tempo más sosegado de una estrategia «seria». Un tanteo a lo sumo. Lo revelador ha sido el rápido uso del episodio por la internacional reaccionaria, con Trump al frente, para justificar el endurecimiento migratorio y atacar a Sánchez. Solo desafina en el tono Isabel Díaz Ayuso, que nos deja esta perla: «Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios». Pero lo terrible es la cifra de muertos dejados por la siniestra jugada de quienes manipularon a los invasores.