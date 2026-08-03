Me da fomo

Seguro que alguna vez has abierto Instagram y has pensado: «Illo, bro, todo el mundo está mejor que yo». Literal, en plan, de locos, bro.

Porque llega agosto, Málaga se pone hasta la bandera y parece que existe una competición silenciosa para ver quién tiene el verano con más aura. Uno sube una historia desde un yate frente al Muelle Uno; otro, un atardecer en La Farola; aquel, espetos en Pedregalejo; y el de más allá, una cala escondida en Nerja. Y uno, bro, en verdad, dando tumbos con el bocata de tortilla en el mismo tramo de La Malagueta, empieza a pensar: «Que fomo, bro, en verdad me tengo que poner las pilas, pero qué pereza, hermano, en plan, literal».

Ése es el fomo, bro, el fear of missing out o, dicho en el lenguaje de la calle: el agobio de creer que todo el mundo está pegándose un veranazo menos tú. Y lo mejor de todo, hermano, bro, es que es mentira. Literal total, en plan. Porque las redes sociales son como el escaparate de Calle Larios en Navidad: todo luce precioso, pero nadie enseña el almacén. Nadie sube el atasco de hora y media para llegar al Rincón de la Victoria. Ni la pelea por encontrar aparcamiento en El Palo. Ni la cola para embarcar rumbo a Melilla. Eso no vende. Eso no da likes, bro, pero claro, hay que mostrar el escaparate ficticio para aparentar más mil de aura, aunque no sea cierto: qué lache, bro, qué cringe.

Y aunque aparentar que cada día es el mejor día de tu vida sí que da likes, ahí empieza el problema. Antes, bro, en plan, literal total, el verano consistía en bajar a la playa, jugar unas palas, tomarte un helado y volver a casa con arena hasta en las orejas. Ahora, sin embargo, qué pereza, bro, parece obligatorio demostrar que cada minuto merece una historia de Instagram. Si no hay foto del café, no cuenta. Si no grabas el concierto, parece que no has ido. Si no etiquetas el chiringuito, casi que no has cenado. En definitiva, bro, en plan, que vivir ya no basta: hay que retransmitir. Qué lache. Y mientras tú estás mirando el móvil, hermano, otro está mirando el suyo pensando exactamente lo mismo que tú. Porque esto funciona como una rueda de hámster que nunca termina.

Pero, ojo, bro, existe el antídoto, en plan literal total. Se llama jomo, joy of missing out. Traducido vendría a ser, bro, la alegría de perderte cosas. Suena raro, pero, illo, bro, en verdad tiene mucho sentido, en plan literal. De locos bro.

El jomo es descubrir que no pasa absolutamente nada porque este sábado no hayas ido al festival de turno. Que no se acaba el mundo porque tus amigos estén en una terraza del paseo marítimo mientras tú estás viendo una película con el aire acondicionado a veinticuatro grados. Que puedes pasar una tarde en la playa de La Misericordia comiendo pipas con tu bro sin subir una sola foto y seguir disfrutando igual o, incluso, más. Literal, hermano, en plan. Eso sí que tiene aura. Eso también existe.

Entérate, bro: quizá sea el momento de recordar que, posiblemente, en plan, literal total, hemos de volver a aprender a vivir despacio, sin tanto postureo y a no permitir que el algoritmo nos convenza, illo, de que nuestra vida vale menos porque otro haya encontrado un filtro más bonito. De locos.

Así que, este verano, cuando te entre el fomo porque veas a alguien en una cala espectacular o en un beach club imposible, respira hondo y piensa que, seguramente, bro, esa persona también tiene preocupaciones, facturas, discusiones y días malos. Pero eso, evidentemente, no lo publica, porque no tiene aura.

Y prueba el jomo. Apaga el móvil un rato. Date un baño. Pide un espeto. Mira el Mediterráneo, bro, pero sin hacerle fotos. Disfruta del horizonte, del abrazo, del beso y de la mirada sin necesidad de contárselo al mundo.

Porque, illo, bro, al final el mejor verano, en verdad, no es el que más likes consigue, sino aquel que, cuando llega septiembre, recuerdas con una sonrisa, aunque no lo haya visto nadie.