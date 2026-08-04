Billetes de ida y vuelta

Recién entrado el mes de agosto, nuestro Unicaja, que tras la temporada 2025-26 era un edificio necesitado de reformas importantes, presenta una cara diferente. Quizá inesperada para lo que en muchos momentos podría esperarse.

El cambio es sustancial desde el inicio. Entre el cambio en el banquillo y lo que ha venido posteriormente, da para reflexionar y pensar sobre el mercado, las oportunidades y lo que te obliga a ir adaptándote a lo que se te pone por delante, que obligatoriamente no tiene que coincidir con lo que deseas.

A día de hoy, con las llegadas de Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Willy Hernangómez y Amine Noua, además de la vuelta de los cedidos Melwin Pantzar y Yannick Nzosa, ya tiene trece jugadores en la primera plantilla, esperando que se concrete el préstamo de Simonas Lukosius desde Dubai Basketball y el jugador que cierre la quincena a disposición de Txus Vidorreta para el curso 2026-27.

Sin meterme en lo adecuado o no de las piezas que se le ponen a disposición al entrenador vasco, cosa que se irá viendo con el paso del tiempo, sólo mencionar que el jugador que ponga la guinda a la plantilla no tenga que ir preguntando por el pasaporte da mucha tranquilidad y abre un abanico de posibilidades que seguro que tranquiliza a quienes han de hacerlo.

Tras el mal resultado del pasado año, a priori lo que va a tener Unicaja para competir tiene muchas cosas a favor: nombres contrastados tanto en España como en Europa, jugadores que van a tener ante sí una gran oportunidad de relanzar su carrera o de enfilarla definitivamente hacia arriba. Todo suena realmente bien.

Esta sería una visión que en Málaga no tenemos que dejar a solas porque aquí, y con independencia de quien venga a completar el plantel de Vidorreta, en un instante pasamos a decir que vienen tipos rebotados de Euroliga porque su carrera va hacia abajo o que firman un año porque están locos por salir del Unicaja y firmar en Euroliga (sea para debutar o de vuelta a la mejor competición). Como muestra podríamos tomar la aún no confirmada llegada de Simonas Lukosius.

Que el MVP de la Final a Cuatro de Badalona, el cual fue fichado rápidamente por Dubai Basketball antes de tener entrenador a la vista siquiera, pueda venir a Málaga por una temporada está claro que nos suena bien. Jugador joven, con su desarrollo casi completo en Estados Unidos y con algunas actuaciones realmente de relumbrón.

¿Las pegas? Aparte que las salidas en bote sean casi siempre con la derecha, que defensivamente se ponga en «modo avión» alguna vez y que es jugador de otro club, que la final de la BCL tuviera unos números de 23 puntos en 24 minutos, con un 7 de 10 de tres puntos deja a muchísima gente con la boca abierta, pero dos días antes, frente al Canarias de Txus Vidorreta, no llegó a anotar en 16 minutos en cancha con sólo un tiro.

No sé si alguien le ha explicado a los nuevos antes de venir que somos tan nuestros que el billete de ida al paraíso con la vuelta al infierno (o viceversa) los tienen a su disposición desde el momento que firmen con el Unicaja y eso es algo que sólo cambiará si tras hacer un buen año terminan marchando de Málaga. Que sólo habrá llanto por parte de todos, incluyendo aquellos que no han tenido inconveniente alguno en «ponerlos en su sitio» a las primeras de cambio.

Aparte de todo esto, que es lo que menos importa, lo cierto es que este Unicaja tiene muy buena pinta, pese a que lo que se puede decir hay que hacerlo con toda la cautela del mundo, que hay que esperar el acople de las piezas, que al tener a otro entrenador son la totalidad de la plantilla y ver si los tiempos de adaptación son los correctos. Pero personalmente, lo que se ha juntado aplaca el mal rollo con el que se cerró el curso pasado.

Naturalmente, tampoco se trata de esperar plácidamente que el fichaje de un interior que meta más miedo que Tony Soprano, Silvio Dante y Paulie Gualtieri en el «Bada Bing!» porque el asunto Tyson Pérez aún no está resuelto, sobre todo por el presunto interés del Valencia Basket, que en este caso, tras sufrir esta temporada en modo colonia con recursos naturales, está en la situación de potencia extractora.

Si el tema del dominicano se cierra manteniéndose aquí y aún teniendo que rematar ese par de detalles ya comentados arriba, para este año hay buenas piezas sobre el papel. Ahora sólo faltaría que mientras que todos nos dedicamos a opinar, los que saben de esto puedan hacer su trabajo, que para eso son los más capacitados.