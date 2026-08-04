Opinión | En corto
¿A quién le importa?
La opinión publicada ha tardado 36 horas en enterarse de que lo terrible del maremoto humano de Ceuta eran los muertos. Primaban otras cuestiones, más pegadas al interés partidario. Pero los muertos son lo primero, si aún queda un rastro de humanismo en el Occidente humanitario. A ver quién se hace cargo ahora de ellos, para asumir la culpa de una avalancha humana inducida, manipulada y canallesca, usando el combustible de una juventud harta de su modo de vida en su país (no se ve gente subsahariana en las imágenes). Hay complicidades omisivas claras, hasta con fotos, pero, ¿quién prendió la mecha y avivó la llama?, ¿para qué y/o contra quién?. A nadie le importa saberlo, seguirá primando, en España y fuera, la utilización de la catástrofe inducida para ponerla al servicio de su objetivo respectivo. La prueba: ¡casi nadie se pregunta por el móvil, el ABC de la criminalística!
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