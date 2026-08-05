El Reino Unido y la puerta giratoria

En mis lejanos inicios universitarios, el Reino Unido constituía el paradigma por excelencia de la estabilidad parlamentaria y gubernamental dentro de una democracia pluralista. El secreto de semejante éxito, según predicaba por entonces Maurice Duverger, radicaba en el sistema electoral mayoritario, sustentado en circunscripciones uninominales. El efecto de fuerte sobrerrepresentación de tal sistema (o sea, un porcentaje de escaños para el partido ganador significativamente por encima de su porcentaje de votos) conducía a la formación de Gobiernos con sólido respaldo en la Cámara de los Comunes.

Más de medio siglo después, o, dicho con mayor exactitud, desde la década aventurera y corsaria del Brexit, la puerta del nº 10 de Downing Street, sede de la residencia del Primer Ministro, se ha convertido en una revolving door (una puerta giratoria), conforme a la expresión del profesor Alan Renwick en un reciente artículo así titulado. Utilizando esta misma expresión para reflexionar sobre el hecho de que Andy Burnham es el séptimo inquilino en los últimos diez años de tan célebre domicilio, la comparatista Giulia Caravale repara en este otro dato: entre 1976 y 2026 ha habido 12 «premiers», es decir, únicamente 5 entre 1976 y 2016. ¿Qué ha pasado con la afamada estabilidad británica? ¿Se ha hundido, debido al populismo demagógico de tipos como Nigel Farage y Boris Johnson, el denominado modelo Westminster? Es más, ¿cómo resulta posible que Keir Starmer, que ganó con mayoría absoluta hace dos años al frente del laborismo, haya sido desalojado por su propio partido sin perder en la Cámara votación alguna?

De responder a estas interesantes preguntas se ocupa el estudio de Caravale publicado en la revista digital Federalismi.it del pasado 15 de julio. Aquí me interesa extractar sus consideraciones generales, que, más allá de cuanto acontece en el Reino Unido, son útiles para comprender la crisis democrática occidental de nuestros días. En la inestabilidad del decenio británico, escribe la profesora de Derecho público comparado de la Universidad de Roma, además del Brexit, han concurrido varios factores, entre los cuales se halla la incapacidad de los grandes partidos de seleccionar líderes adecuados y, en general, la de todo el sistema político británico de crear una élite dirigente capaz de gobernar la creciente complejidad de la realidad contemporánea. ¿Nos suena esto de algo aquí? Y añade este atinado juicio: la crisis financiera global de 2008 y las consecuencias políticas de la contención del gasto público, el impacto en términos económico-sociales de la pandemia, la crisis económica, el shock energético, las tensiones geopolíticas originadas por las guerras y la redefinición de los equilibrios internacionales tras la segunda elección de Donald Trump, han acentuado –no sólo en Gran Bretaña– un proceso de cambio político y social y alimentado el descontento del electorado. Tales dinámicas han contribuido al crecimiento de los movimientos populistas y al debilitamiento de los partidos tradicionales, que parecen incapaces de dar respuestas convincentes a un electorado cada vez más exigente y particularmente volátil. Al respecto, prosigue diciendo, se ha observado también cómo el desarrollo espectacular de las nuevas tecnologías está orientando a los individuos hacia la búsqueda de una gratificación inmediata de las propias necesidades. En el ámbito político, tal tendencia se traduce en la creciente expectativa de que las instituciones proporcionen respuestas rápidas a problemas complejos, cuya solución comporta tiempos muy largos. La impaciencia induce frecuentemente a los votantes a juzgar la obra de los Gobiernos por debajo de las propias expectativas y alimenta la volatilidad de un electorado a la búsqueda continua de fuerzas políticas que puedan satisfacer con mayor celeridad las demandas de los ciudadanos. Todo ello en medio de una sociedad polarizada y caracterizada (como la británica y, más todavía, la nuestra) por profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales.

Según ha reconocido mismamente el nuevo primer ministro, Andy Burnham, «esta generación de políticos, entre los que me incluyo, no ha sabido cuestionar una cultura política y un modelo económico que sencillamente no funciona lo suficientemente bien para la gente corriente. Hoy nos comprometemos con ellos a hacerlo mejor».

La gran pregunta es si el Partido Laborista, thatcherizado por Tony Blair, un cínico redomado, cree todavía en las virtudes del modelo socialdemócrata. Este no ha de ser en la actualidad, desde luego, el de las grandes nacionalizaciones del pasado, pero sí, indeclinablemente, el de los servicios públicos universalmente garantizados (sanidad, educación, dependencia, vivienda...), y sufragados, como establece nuestra Constitución, con cargo a «un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad» (art. 31.1). Si se han de seguir las huellas del anarcocapitalismo, entonces que gobiernen los conservadores y los populistas de derechas como Farage. Y que continúe girando sin cesar la puerta del nº 10 de Downing Street.