Opinión | En corto
«La canción del verano»
Alguien me pregunta por las canciones del verano de mi juventud y me quedo perplejo. No me acordaba de ninguna, pese a mi (todavía) buena memoria. Hasta que caigo en que, en aquel tiempo (fines de los 60 del XX), cierta juventud, entre la que estaba, creía tener otras preocupaciones. ¿O era solo que nos obligábamos a pensar que no nos interesaba la canción del verano?. Espoleada mi curiosidad, me meto en otro subterráneo de la memoria de la mano de Google y aún me cosquillean de placer (siempre asociado a algo) «un rayo de sol», de Los Diablos, o «Black is black» y «Lola», de Los Brincos. La cosa era que el «compromiso» debía translucir en una actitud adusta o al menos irónica respecto de todo lo que, por su ligereza, supusiera una disipación del pensar y el hacer impuestos por las circunstancias. Bueno, así éramos muchos chicos y chicas de entonces. Y bien mirado no estaba mal.
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