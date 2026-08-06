Quiles y Uriarte, los campeones que moldean Márquez y Alzamora

Toda una vida juntos, toda una vida (o casi) haciendo historia, demostrando al mundo, al mundo de las carreras, cómo han de hacerse las cosas, poco a poco, paso a paso, victoria a victoria, categoría a categorías, título a título y, tras un final horrible, jamás contado (ni se contará), Emilio Alzamora y Marc Márquez, el campeón que moldeó al mejor piloto de todos los tiempos y el nueves veces campeón del mundo de motociclismo, ‘Il Cannibale’, se ven reflejados en la pista de otra manera, de manera muy distinta a sus viejos y maravillosos tiempos.

De Alzamora y Márquez a la nueva generación

‘ET’, que no le quita ojo, ni mente, ni corazón, a todo lo que ocurre en el Mundial de motociclismo aunque parezca que vive en una burbuja y solo piensa en lo suyo, ¡mentira!, también en eso se hace el despistado, dibuja los pasos, a través de la extraordinaria escudería de Jorge Martínez ‘Aspar’, auténtica cuna de campeones, del prodigioso Máximo Quiles, el joven que, cuando se atraviesa el ecuador del Mundial de Moto3, ya puede decir que es el nuevo campeón del mundo. «Yo eso no lo diría jamás: tengo ventaja, estamos en el sitio que queríamos, pero queda un mundo, queda todo y pueden ocurrir muchas cosas», dijo Quiles al abandonar Sachsenring (Alemania).

Máximo Quiles y Brian Uriarte están haciendo las delicias de los aficionados a las carreras con exhibiciones magistrales en todos los grandes premios. Quiles será campeón este año de Moto3 y Uriarte, el que viene.

Un duelo decidido por 63 milésimas

Y lo dijo, vaya, minutos después de que Brian Uriarte, el alumno aventajado de Alzamora, le derrotase en la última vuelta, en la última curva, sobre la misma línea de meta, donde le superó por 63 milésimas de segundos, es decir, por centímetros, arrebatándole la victoria en el jardín del mayor de los Márquez Alentá. «Ganar al que será campeón, ganar al que está arrasando, ganar a Maximo en la última curva es lo más grande que puedes hacer ahora en Moto3 y yo le he conseguido», comentó, con enorme modestia («Emilio no me deja despegar los pies del suelo ni medio centímetro»), Uriarte tras bajarse del podio.

Quiles es otro nivel, Quiles ya ha pasado pantalla, Quiles es el campeón que viene. Diez podios en las 11 carreras que se han disputado («qué tonto fui en Mugello») y líder destacadísimo del Mundial, con 104 puntos más que Uriarte, al que le supera por más de cuatro victorias. «Es fantástico pelear con Brian. Es un extraordinario piloto y llevamos así desde pequeños. De verdad, mola cantidad correr con y contra él, es muy, muy, bueno».

Y se escucha una voz (casi) de veterano al otro lado de la sala de prensa de Alemania, que dice: «Que soy muy bueno, el que eres buenísimo eres tú, tío, tú sí que eres bueno». Uriarte intuye, sospecha, aunque Alzamora no se lo deja decir, que este año le toca a Máximo, pero el que viene es el suyo. «Nada se puede predecir y menos en las carreras, pero la intención es seguir mejorando, fijarme en los que van delante, en los que ganan y, si se puede, subirse al podio y hasta ganar. Mira, ya llevamos dos triunfos».

Quiles (Murcia) tiene 18 años y Uriarte (Santander), 17. Quiles ha corrido ya 29 grandes premios y ha ganado nueve. ¡Ojito! Uriarte ha participado en 15 carreras y ha ganado dos. Quiles está con ‘Aspar’, que es el maestro de maestros; y Uriarte, en la otra marmita de pequeños campeones. Los dos pilotan la moto más ganadora de todas, la KTM y los dos son unos magos en la pista, donde se expresan con inteligencia, propia y entrenada por sus padrinos.

Cuando empezó la última vuelta de ese apasionante Gran Premio de Alemania, en el vertiginoso Sachsenring, Uriarte puso el alma en esa vuelta. «No tenía más remedio que poner el resto. Le había visto sufrir cuando se puso delante de mí con la rueda trasera y pensé que era el momento de apretarle. Solo me queda saber si Máximo pensó más en el título y que el segundo puesto le podía saber a gloria o si lo dio todo. Aún y con todo, la victoria fue preciosa», relata Brian.

«¿Y si me guardé algo, qué? ¿Y si pensé en el título, qué?», se preguntaba en plan gracioso Quiles. «No, no, ni hablar, Brian ha hecho un carrerón y una última vuelta para ganar ¡vaya que sí! Es el brillante vencedor y a lo grande. Vale, sí, tenemos objetivos diferentes, normal, puede que yo pensase en alguna curva en el título, pero de eso a que me ganó porque me conformé ¡ni hablar! Me ganó, repito, porque es muy bueno y punto. Nos vemos en Silverstone, amigo».

«Allí estaré, después de unas vacaciones junto al mar», le respondió Quiles, que se quedó por Murcia, cuna de un montón de grandísimos campeones de todo. ¿Verdad Carlitos Alcaraz? ¿Verdad Pedro Acosta? ¿Verdad Fermín Aldeguer? ¡Que comen esos niños!