Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón en el CentroPrevención ante el calor extremoMaría Barranco, abanderada de la Feria de MálagaPrimera victoria en la pretemporada del Málaga CFYa hay empresa para el consultorio de CártamaObras residencia de mayores MarbellaSi el eclipse te pilla conduciendoEl Málaga CF convence ante el Al-Arabi catarí
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Drácula contra Frankenstein

En mis antiguos terrores nocturnos el personaje más temido siempre ha sido Drácula, tan distinguido en las formas hasta que hincaba el colmillo, mientras la criatura del doctor Frankenstein me inspiraba simple miedo a ratos, con su andar vacilante, y a ratos ternura. A fin de cuentas el origen del monstruo estaba en una cirugía descontrolada, o sea, una perversión de la racionalidad científica, no como Drácula en una insaciable y contagiosa ansia de sangre y una oscura relación con la ultratumba. Digamos que Frankenstein tenía que ver con la excesiva luz del futuro y el consiguiente desquiciamiento, mientras el conde Drácula venía de un pasado nobiliario y ominoso, emparentado con el mito de los muertos vivientes. Resulta desolador imaginar que estas puedan ser enseñas míticas del futuro que nos espera, a un lado y a otro del espectro político, que encima lleva ese nombre: espectro.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...
  2. Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: 'Ni siquiera nos han dado alternativas
  3. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  4. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera
  5. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  6. La Mancomunidad de Municipios saca del agua de la Costa del Sol juguetes, palés y hasta un delfín atrapado
  7. El pueblo costero de Málaga que ya ha abierto su piscina municipal con entradas desde 2 euros: este año estrena una pradera de césped y pérgolas
  8. Todas las normas de la Feria de Málaga: desde el acceso gratuito a las casetas del Real al fin de la música a las 18 horas en el Centro

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents