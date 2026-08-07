Opinión | Málaga de un vistazo
La Feria del Centro
El Ayuntamiento limita la música y la bebida en la vía pública, pilares de la celebración, argumentando una supuesta evolución social
Xavier Melero, afamado abogado, dijo una vez que sólo libraba batallas que podía ganar, y no aquellas en las que la victoria era imposible y, por tanto, la lucha inútil. Yo soy todo lo contrario: estoy indefectiblemente abonado a las causas perdidas. Vaya por delante todo mi respeto a los cambios de tendencias y a los gustos del personal. Acepto que algo, por muy típico y señero que sea de la ciudad, quede obsoleto y caiga en el olvido por el avance natural de la sociedad.
Lo que no puedo aceptar, porque me parece una falta de respeto a la inteligencia, es que desde el Ayuntamiento se boicotee una fiesta y que luego, cuando esta decae como consecuencia de ese boicot, se diga que la gente la ha abandonado por evolución espontánea.
Una feria cercada por las restricciones
Esto es lo que ha pasado con la Feria del Centro, clínicamente muerta. Un repaso a las ordenanzas y los bandos de los últimos 20 años dibuja un claro sendero de limitaciones que sólo se explica por la voluntad institucional de acabar con ella.
Primero se limitó la música en la calle a las seis de la tarde, una restricción que no se aplica ni en Semana Santa ni durante las luces de Navidad. Después llegó la prohibición de beber en la vía pública. Se trata de elementos prácticamente esenciales y definitorios de lo que es una feria.
Y luego aparece Teresa Porras diciendo que la gente decidirá si la Feria del Centro desaparece. Hay que tenerla de mármol para decir eso. Es el manual del PP: boicotear la sanidad pública y afirmar después que la gente prefiere tener un seguro privado; pulverizar la educación pública y alegar luego que la ciudadanía prefiere los centros privados.
Una causa perdida que merece ser defendida
Eso es lo que han hecho con la Feria del Centro. La harán desaparecer, es inevitable, pero a mí me sacarán el último. Y no sé si con vida.
Nos vemos en el Centro.
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