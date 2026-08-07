Imagen de la calle Larios el primer día de la Feria del Centro de Málaga de 2025. / Álex Zea

Xavier Melero, afamado abogado, dijo una vez que sólo libraba batallas que podía ganar, y no aquellas en las que la victoria era imposible y, por tanto, la lucha inútil. Yo soy todo lo contrario: estoy indefectiblemente abonado a las causas perdidas. Vaya por delante todo mi respeto a los cambios de tendencias y a los gustos del personal. Acepto que algo, por muy típico y señero que sea de la ciudad, quede obsoleto y caiga en el olvido por el avance natural de la sociedad.

Lo que no puedo aceptar, porque me parece una falta de respeto a la inteligencia, es que desde el Ayuntamiento se boicotee una fiesta y que luego, cuando esta decae como consecuencia de ese boicot, se diga que la gente la ha abandonado por evolución espontánea.

La Feria del Centro da el pistoletazo de salida / Álex Zea / Gregorio Marrero

Una feria cercada por las restricciones

Esto es lo que ha pasado con la Feria del Centro, clínicamente muerta. Un repaso a las ordenanzas y los bandos de los últimos 20 años dibuja un claro sendero de limitaciones que sólo se explica por la voluntad institucional de acabar con ella.

Primero se limitó la música en la calle a las seis de la tarde, una restricción que no se aplica ni en Semana Santa ni durante las luces de Navidad. Después llegó la prohibición de beber en la vía pública. Se trata de elementos prácticamente esenciales y definitorios de lo que es una feria.

Y luego aparece Teresa Porras diciendo que la gente decidirá si la Feria del Centro desaparece. Hay que tenerla de mármol para decir eso. Es el manual del PP: boicotear la sanidad pública y afirmar después que la gente prefiere tener un seguro privado; pulverizar la educación pública y alegar luego que la ciudadanía prefiere los centros privados.

Una causa perdida que merece ser defendida

Eso es lo que han hecho con la Feria del Centro. La harán desaparecer, es inevitable, pero a mí me sacarán el último. Y no sé si con vida.

Nos vemos en el Centro.