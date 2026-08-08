Opinión | Málaga de un vistazo
El crespón no es para todos
La tragedia migratoria vuelve a poner frente al espejo a una sociedad que no siempre concede el mismo duelo ni la misma compasión a todas las víctimas
Hay muertos que ocupan portadas por semanas y visten de luto a instituciones, empresas y canales de televisión en sus pantallas. Otros no dan ni para un lazo negro. La diferencia no radica en el dolor de las familias, sino en quienes deciden qué vidas han de conmover más. Ciento cuarenta y una personas, que se sepa, perdieron la vida intentando alcanzar a nado la orilla española. Cadáveres con nombres, apellidos, una historia, padres y, posiblemente, hijos o hermanos. Sin embargo, el silencio pesa más que la compasión. Afortunadamente, tras lo vivido en Ceuta, no hay que lamentar ningún altercado con resultado de muerte de nadie que allí resida. De haber ocurrido, se habrían guardado minutos de silencio y generado mensajes de condolencia. Lo cual, ojo, habría sido un gesto necesario.
La empatía no debería tener fronteras
Lo que resulta insoportable es comprobar que ese gesto no se concede con la misma facilidad en lo sucedido. La empatía no debería depender del pasaporte, el color de piel ni el lugar de la tragedia. El dolor no entiende de fronteras y la muerte tampoco. Quizá el problema no sea la ausencia de crespones, sino observar la miseria de una sociedad que normaliza víctimas de primera y segunda. La foto de ese abrazo de dos militares a un niño de unos ochos años recien llegado, descalzo y semidesnudo, o ese buzo de la Guardia Civil que rescata a un bebé de un flotador, son la España que debemos defender frente a los carpetovetónicos del «llévatelos a tu casa». Frente a los chantajes de Mohamed VI y el Majzen. Frente a los que a ser humano lo llaman «buenismo». Y frente a los miserables que acuden como hienas a las tragedias sólo en busca del rédito político. Extraños pro-vida.
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