A la mano que mece la cuna se le fue la mano

Alguien me pide que opine con claridad sobre el origen de la operación, calculada y programada, que acabó dando como resultado una verdadera matanza en Ceuta. Lo siento, no tengo a mano bola de cristal, sigo pensando lo que escribí el mismo día y se publicó al siguiente: que lo de veras terrible eran los muertos, pero lo más revelador el inmediato uso del episodio por la internacional reaccionaria para justificar el endurecimiento migratorio y atacar a Sánchez (un enemigo público para algunos). Cabe resaltar la marcha atrás de países de la UE que, tras apuntarse a esa avalancha, parecen hacerse dado cuenta de la maniobra a la que se sumaron sin reparar en los muertos. Así que bienvenida sea la investigación emprendida por la Audiencia Nacional, que, si aspira a tener éxito y llegar hasta el final, debería contar con el apoyo de los servicios que el Estado tenga para resolver el enigma.