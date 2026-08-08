Hoy se cumplen 129 años del asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, magnicidio perpetrado por el anarquista Michele Anguiolillo. Es por tanto una nueva ocasión para reivindicar a Cánovas. La extraordinaria figura del más ilustre Hijo Predilecto de Málaga del siglo XIX exige una vez más revisar su trayectoria vital, con sus luces y sus sombras. Desde su edad temprana hasta el final de sus días. Hacer el camino desde su nacimiento en una casa sencilla en la calle Nuño Gómez. Verlo recorrer las calles del barrio y acudir cada día por Carretería y Compañía hasta el Colegio Náutico de San Telmo, donde su padre era el director. Y cuando tenía 15 años cuando murió su padre, sintió la obligación de hacerse responsable de la familia. Buscó trabajo con cuya remuneración podría ayudar a su madre, doña Juana del Castillo, y a sus hermanos. Pidió trabajo en el colegio donde su padre fue director y el prior del Consulado, de quien dependía el Colegio de San Telmo, le dio la oportunidad de impartir clases y enseñar las primeras letras a los alumnos más pequeños. Mientras tanto seguía sus estudios de nivel medio en el Colegio La Purísima en calle Salinas, porque quería saber más. Hoy, el que fuera Colegio de San Telmo, es el Colegio de Prácticas nº 1, en la plaza de la Constitución, entrada por la calle R. Rubí.

Reivindicar a Cánovas dando a conocer sus ansias de mejorar la juventud malagueña somnolienta, a la vez que daba difusión a sus poesías y sus conocimientos de historia, de literatura y de costumbres malagueñas. Por eso creó el periódico La Joven Málaga, cuando solo tenía 17 años. Excelente trabajo de corta vida pero valiosa hoja de servicio que le abrieron las puertas para volar y conseguir metas más altas. Aplicándose el lema jesuítico ad maiora natus sum, (atribuido al joven Estanislao de Koska), ‘he nacido para cosas mayores’, dio el salto desde el muro provinciano al centro cultural, literario, político, periodístico del reino. Aspiraba a más y Málaga no le brindaba la oportunidad; no tenía Universidad, ni bibliotecas a excepción de las conventuales y la Económica, ni librerías. Aquel joven de apenas 18 años llega a Madrid con la ambición de comerse el mundo sin ponerse límites y en un par de años ya es conocido en todos los círculos más distinguidos de la ciudad: Universidad, Ateneo, tertulias literarias, periódicos y revistas…

Retrato de Cánovas en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. / Javier Albiñana

De Málaga a los círculos intelectuales de Madrid

Se matricula en la Facultad de Jurisprudencia en el curso 1846-47. Al año siguiente escribe una carta a su amigo de infancia José Rodríguez donde describe los esfuerzos que está haciendo para labrarse su futuro: «Calcula tú que, además de mis dos cátedras de asignaturas de Jurisprudencia, estoy en la mitad del inglés, es decir, que es cuando me cuesta más trabajo y estudio griego y ampliación de Filosofía para graduarme este año de licenciado en Letras y el año que viene de doctor, con lo cual podré ser catedrático de una porción de servicios, como Literatura, Idiomas, Filosofía y tengo otras tantas carreras abiertas. Todo esto, amigo, es trabajar para el porvenir». Su gran capacidad de trabajo le permitía trabajar a la vez en la compañía del ferrocarril en construcción de Madrid a Aranjuez. Su tío Serafín Estébanez Calderón le había conseguido un puesto de trabajo, con una credencial de 8.000 reales y así pagar la pensión.

Reivindicar a Cánovas periodista, que a los 21 años (enero de 1849) figura en el equipo de redacción del periódico La Patria y al año siguiente el propietario Joaquín Francisco Pacheco lo nombra su director. Cánovas fue periodista en sus años jóvenes. Pero el periodismo sólo le interesaba como camino para darse a conocer, un trampolín para llegar a la política.

Reivindicar a Cánovas, historiador. La historia fue su verdadera vocación. Antes de terminar sus estudios de leyes escribió ‘Historia de la Decadencia de España’. Llegó a publicar unos 20 libros de historia. Para Cánovas el periodismo fue su afición, la historia, su vocación y la política, su ambición.

El monumento a Cánovas del Castillo / La Opinión

La política, el asesinato y el bicentenario

Reivindicar a Cánovas, político. Alimentado por las ideas de su protector Joaquín F. Pacheco , se entregó de lleno a la política. El veneno de la política se apoderó de mí casi desde la adolescencia. 45 años dedicados a una intensa actividad política son imposible resumir aquí y exige un trabajo especial.

Hasta que el anarquismo se lo llevó por delante. Una muerte por venganza. El asesino, Michele Anguiolillo, cuando doña Joaquina de Osma le increpó llena de espanto e indignación, le dijo: «Yo he cumplido con mi deber y estoy tranquilo: he vengado a mis hermanos de Montjuich». Fue la víctima del anarquismo que quiso vengarse de las penas de muerte y torturas a causa del atentado fallido en la procesión del Corpus Christi en Barcelona el año 1896. La muerte de don Antonio Cánovas del Castillo tuvo consecuencias trascendentales para la historia de la España finisecular del XIX.

Ante la cercana efeméride del bicentenario del nacimiento de Cánovas, (febrero, 2028) la comisión creada al efecto desde el Ayuntamiento ya está trabajando en organizar un programa que ayude a difundir su vida y su obra Es de esperar que el alcalde, que presidirá dicha comisión, anuncie con dicha ocasión la rehabilitación del barrio y la construcción del centro cultural dedicado a él en la parcela de su casa natal y adyacentes en calle Nuño Gómez. Será el mejor homenaje para reivindicar a Cánovas.