Opinión | En corto
Consejo útil para pensar
En el Liceo de Atenas, los peripatéticos escuchaban al Maestro o dialogaban con él mientras caminaban, pues para el Estagirita esto clarificaba la mente. Aunque el pensamiento pida sosiego, quedarse quieto mucho tiempo puede aquietarla, entrando en modo descanso. Un trabajo simple, que no exija mucha concentración, como cocinar cosas repetitivas a velocidad mental de crucero, ayuda a mover el espíritu. Puede que el ora et labora de la regla de San Benito o la frase de Teresa de Ávila de que ‘Dios anda entre pucheros’ tengan que ver con eso. Sin volar tan alto, en tiempos de conciliación laboral la práctica ayuda a cumplir con las tareas de casa, a la vez que evita la foto de quedarse mirando al infinito a la espera de que salte la chispa. Al no ser fácil identificar esa quietud con trabajo se arriesga uno a oír detrás «¿no tienes nada que hacer?», tras lo que viene siempre un encargo.
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