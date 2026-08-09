Resurrección del conde don Julián

CEUTA (ESPAÑA), 07/08/2026.- Grupos de personas migrantes este viernes, en la playa El trampolín de Ceuta al atardecer, donde muchos se quedan a pasar la noche y hoy han sido atendidos por médicos de la Cruz Roja. EFE/ Laura Rincón / Laura Rincón / EFE

Cuando Carlos Saura escribió, y dirigió, en 1976 la película ‘Elisa, vida mía’, Francisco de la Torre no era todavía alcalde de Málaga, sino Cayetano Utrera Rabassa. Muchos años después, Elisa Pérez de Siles, anunciaba que entregaría su acta de concejala y que abandonaba la política para dedicarse a un proyecto privado. En la película del director oscense, Luis, que vive en soledad y escribe una historia, recibe la visita de su hija Elisa, interpretada por Geraldine Chaplin -esposa que fue de Saura-, recién separada de su marido, y así padre e hija confunden lo vivido y lo narrado…, como nos pasa a todos los que escribimos todos los días sin que nos demos demasiada cuenta.

Me hubiera gustado que Elisa (Pérez) repitiera en las próximas listas al Parque, por categoría humana y política, pero ha debido sentir demasiado bochorno en la Casona y elige cambiar de aire acondicionado. Mira que se ha portado bien y ha aguantado lo que no está en los escritos, y hasta le ha hecho el juego a su compañera Patricia. Pero, como dice un buen amigo, aquí enterramos muy bien y hasta hablamos ahora mejor de las víctimas. Sin embargo, ha debido sentirse muy mal, y sola.

Pero no suenan las alarmas antes de que pasen las cosas, sino después. Por eso, el Gobierno vio en directo y con las manos en los bolsillos como avanzaba el tsunami que venía de Marruecos. Claro que informó el CNI, como de muchas otras cosas, pero ¿qué va a decir el Gobierno?, ¿que sí estaba avisado y no hizo nada? Recuerdo ahora al conde don Julián, que fue gobernador de Ceuta y que prestó su ayuda a los musulmanes en su entrada a la Hispania de ayer, poniendo fin al reino visigodo. Juan Goytisolo escribió su ‘Reivindicación del conde don Julián’ (1970), pero ya se sabe que el autor era muy promarroquí, quizá el precio que tenía que pagar por vivir en Marraquech con su compañero -y alternativamente en París-.

El que conoce bien Marruecos es Ignacio Cembrero que señala que el mensaje de Rabat con la invasión -invadir, según el DRAE: entrar por la fuerza, ocupar un lugar de forma irregular…- es que Ceuta es indefendible solo con un chasquido de dedos de Fouad Ali El Himma, consejero real, así estaría más cerca la reivindicación jerifiana de soberanía, y eso solo con civiles, no te quiero contar de otro modo. El caso es que han penetrado en la ciudad delincuentes amnistiados -como han puesto de relieve medios de comunicación sobre el terreno-, posibles yihadistas y, desde luego, miembros de los servicios secretos marroquíes, a los que han buscado los nuestros, quizá solo para saber que están, más que para otra cosa, que habría que pedir permiso a Marlaska y Albares y no te lo darían. A solo 7 kilómetros de Ceuta se encuentra Castillejos (Fnideq), foco reconocido de terrorismo islamista.

Me viene a la cabeza aquella novela de Jean Raspail, de 1973, ‘El campo de los santos’: un millón de indios con hambre navegan hacia Europa y la invaden tras desembarcar en la Riviera francesa; bueno, Michel Houllebecq también publicó ‘Sumisión’.

Pero España podría hacer con Marruecos cosas que no ha hecho, la lista no es muy larga, pero no la puedo exponer en este escaparate, que la daña el sol. Es decir, si me haces daño, yo también te lo hago, quid pro quo. Pero eso sería tanto como defender los intereses nacionales y, entonces, le parecería demasiado al patrón.

Desde luego, el apaciguamiento solo sirve -ya se vio a Chamberlain con Hitler en 1938- para que el otro te coma. El PP, por si acaso, no señala a Marruecos. La teoría de juegos dice que si una amenaza no tiene respuesta es un incentivo para la siguiente.

Pero lo que menos me ha gustado, y ya es difícil, es que el presidente no deje viajar al Rey a Ceuta, deseo de todo Rey que ve cómo se violan las fronteras de su reino. Entonces, F6 habló un poquitín alto y el PSOE andaluz, a través de Mario Jiménez, vicesecretario general, le crítica por sus palabras, pues considera que es ‘estorbar’ si el monarca no hace gestiones más allá de su pronunciamiento. El poema de Fernán González dice:

Cuando las armas fueron deshechas y quemadas,

estas noticias fueron a Marruecos llevadas;

las gentes africanas fueron ya convocadas,

y al puerto de la mar de inmediato llegaban.