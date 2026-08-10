En un reciente artículo (La era de la irreversibilidad) el filósofo Daniel Inneratity, una de las voces más convincentes de este tiempo, plantea que el mundo podría haberse desequilibrado y entrado en una zona fuera de control.

Es difícil no convenir en el diagnóstico, pero lo que ha llevado a esta situación es el supuesto éxito del desarrollo humano, entendido como dominación de las cosas para reducir la incertidumbre, que en una fase exponencial lleva a la concentración del control en unos pocos y no hace el mundo inmanejable sino demasiado manejable.

Afrontar este hecho exige identificar la tabla de salvación a la que asirse, que en ese contexto no puede ser otra que el querer de la gente, el refuerzo de su capacidad de decidir su futuro, debidamente informada y libre de manipulaciones, o sea, algo tan sencillo y formidable como la democracia, pieza de caza mayor de los oligarcas.