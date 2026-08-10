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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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La tabla de salvación

En un reciente artículo (La era de la irreversibilidad) el filósofo Daniel Inneratity, una de las voces más convincentes de este tiempo, plantea que el mundo podría haberse desequilibrado y entrado en una zona fuera de control.

Es difícil no convenir en el diagnóstico, pero lo que ha llevado a esta situación es el supuesto éxito del desarrollo humano, entendido como dominación de las cosas para reducir la incertidumbre, que en una fase exponencial lleva a la concentración del control en unos pocos y no hace el mundo inmanejable sino demasiado manejable.

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Afrontar este hecho exige identificar la tabla de salvación a la que asirse, que en ese contexto no puede ser otra que el querer de la gente, el refuerzo de su capacidad de decidir su futuro, debidamente informada y libre de manipulaciones, o sea, algo tan sencillo y formidable como la democracia, pieza de caza mayor de los oligarcas.

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