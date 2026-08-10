Todo vuelve a empezar

Foto del AD Ceuta 2-1 Málaga CF, cuarto amistoso esta pretemporada, en el que los locales se llevaron el Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’. Primera derrota malaguista en esta preparación para la vuelta a Primera. / Agencia La Otra Foto

No sé si será esto de la sinfonía cósmica que impone poder ver cada tarde la puesta de Venus, siguiendo el rastro que le deja el Sol. No sé si habrán sido esos días de estancia en Florencia y Pisa, contemplando tanta belleza ajeno a los calores por julio de Málaga. Lo cierto es que a unas 48 horas para que el eclipse nos deje, antes de tiempo, casi a oscuras, todo pareciera como empezando de nuevo.

A pocos días para la bulliciosa Feria de Málaga, también para las de El Morche, Almogía, Río Bermuza o la localidad granadina de Gorafe, porque en todas ellas intentaré transitar con otras sinfonías mucho más mundanas que las del baile dictado por las estrellas del firmamento, el deporte reanuda su frenética actividad.

Este fin de semana arrancó la Segunda División portuguesa con victoria a domicilio de ese Portimonense que también evoca recuerdos de bellas estancias fuera de nuestras fronteras. El Málaga CF prosigue en estos días con su preparación para afrontar con garantías el difícil reto de competir de nuevo en Primera División. Asimismo, el Unicaja apura sus vacaciones con la vista puesta en los primeros entrenamientos ya sin Ibon Navarro.

Queda mucho de agosto, con los bosques aún frondosos del Genal, donde hemos vuelto a pisar en pocos días y de forma consecutiva Parauta, Alpandeire, Pujerra o Igualeja, pero antes de que nos demos cuenta empezarán a caer las hojas de los árboles. Volverán las nubes que garanticen buenas cosechas y ojalá que tantos propósitos, pedidos las deidades del cielo como durante milenios, puedan verse cumplidos.

En el frenesí veraniego queda lejos todo eso, como decimos. Pero la oscuridad de un eclipse tan esperado, aunque en Málaga no tanto como el que vendrá tras el amanecer para dentro de un año, representará un paréntesis con regusto de nostalgia invernal. En eso me encuentro de nuevo con ustedes, momentáneamente en una contraportada que abandoné por unas semanas y de la que me desprenderé en otras venideras. Como Guadiana que va y viene.

Seguiremos, no obstante, muy pendientes de las lecciones magistrales que, incluso durante ese esperado pregón de Feria de Málaga, nos inculque el sabio Juanfran Funes. Él ha sido artífice en última instancia del milagroso ascenso del club malaguista a la máxima categoría. Y con mimo varios cientos de miles de aficionados blanquiazules ya reacondicionan sus camisetas para lucirlas con orgullo durante estos próximos meses.

El equipo vuelve al lugar que le corresponde por tradición, ciudad y provincia. Atrás quedan años de sufrimiento, hasta encadenar casi una década lejos de estar entre los mejores, y el balón también está listo para empezar a rodar, con nuevas ilusiones por vivir. Igual que en ese Carpena que vuela y sueña con retomar la senda de las grandes citas.

En manos de Txus Vidorreta estará ahora la suerte de la que también puede presumir de ser afición modélica allá por donde resuena. Con los fichajes de última hora y los reajustes que marca la incorporación de nuevos canteranos en liza, las pizarras de unos y otros están ya listas para empezar a plantear estrategias y trucos con los que hacernos soñar, en una temporada que ya se avisa en el horizonte y que resuena con unos himnos que son capaces de recitar hasta los más pequeños de la clase.

La coincidencia temporal de estos magnos acontecimientos deportivos, tan próximos a esta bulliciosa y a la vez atípica mediación del mes de agosto, dibuja un escenario bastante simbólico para la provincia malagueña. Mientras la Luna se interpone brevemente entre la Tierra y el Sol a última hora de la tarde de este miércoles, Málaga va a poder enfrentarse a su propio reinicio colectivo.

El paréntesis estival está próximo a cerrarse de manera oficial para dar paso a tan reconocible rutina de los fines de semana de transistores, bufandas y debates deportivos. Todo vuelve a empezar de cero: ahora las clasificaciones permanecen vacías, las esperanzas permanecen intactas, porque todo está por hacer, y ese maravilloso contador de la ilusión continúa todavía a mil revoluciones. El eclipse marcará el corte definitivo entre el descanso y la acción de una temporada que, propóngansela así (que es verano), promete ser inolvidable.