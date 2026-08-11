Disfruten lo votado

El desarrollo del mes de agosto en lo que afecta al Unicaja está siendo la espera en esta pretemporada de reconstrucción, tras las cinco altas registradas (seis si se incluye la vuelta de Yannick Nzosa de sus cesiones) y a la espera del jugador interior. Lo que parece más cercano es la confirmación del préstamo de Simonas Lukosius desde el Dubái Basketball.

La Euroliga siempre se ha presentado como una entidad dinamizadora para el baloncesto continental, un contrapeso en Europa al expolio entonces de la NBA, cosa que por ejemplo en fútbol no existe, y que ahora hay que ampliar a mayor número de rivales.

La gestión de los mismos equipos desde dentro pretendía que la generación de negocio fuera uno de los pilares básicos, que hubiera igualdad entre contendientes y, sobre todo, estabilidad y solidez entre los participantes.

Lo cierto es que ,simplificando mucho, aunque la competición es para mí lo mejor, en cuanto a estructura, solidez y fiabilidad de proyectos hay muchas aristas y muy discutibles.

Una de las novedades hace muy poco fue la inclusión del equipo que fichó a Simas Lukosius al BC Rytas, «expansión, nueva vía de negocio, la NBA ya tiene implementación en Abu Dabi…». Estaba claro que la llegada iba a tener un impacto aún mayor que el tema de las franquicias.

Esto último le ha dado estatus de propietario, o más bien de favorecido, a un grupo de equipos que son los que estaban en el grupo de los grandes de la competición, pero con entradas en las que se ha primado dos cosas, diversificar geográficamente el negocio -eso de España con cuatro o cinco equipos, incluso.o resulta adecuado-,y, sobre todo, dinero. Si en la ACB apareciera un equipo con 50 o 60 millones de presupuesto tendría sitio, ya se inventarían algo.

Aunque ahora se esté haciendo realidad la falta de solidez de proyectos como el de Mónaco, a día de hoy relegado a la Eurocup y sin sitio en la ProA francesa tras haber visto como la plantilla era arrasada, el foco que ya suscitó sobre ellos mismos, el ASVEL de Tony Parker, volvió con la fuerza que le daban muchos millones en forma de patrocinio. Y a día de hoy ha visto como fichajes hechos a golpe de talonario, como los de Daniel Theis, Nick Weile-Babb, Armoni Brooks o Sylvain Francisco, todos jugadores codiciados, terminaban saliendo del club sólo y exclusivamente por no poder hacer frente a un salario comprometido hace nada de tiempo.

Que jugadores como Brooks tenga que ir a Valencia en calidad de cedido, hablándose de dos millones netos, o que Francisco termine en Atenas, con más de tres, dejan claro que esta Euroliga cada vez pilla más lejos.

Todo lo comentado aquí queda en nada con la nueva realidad que supone el Dubái Basketball, circunstancia que aunque se adivinara en su momento, y aunque hablaran de normativa financiera, límite salarial, etcétera (cosa que la propia competición se ha encargado de borrar)... lo de ahora es la plasmación de lo que se esperaba.

Sacar a Xavi Pascual de su vuelta al FC Barcelona, aprovechando también esa nave a la deriva que ha sido el club catalán últimamente, mantener a trece jugadores del año anterior, cediendo al ex cajista Aleksa Avramovic al Bacehsehir turco, firmar a nueve, cediendo a tres de ellos, Yannick Kraag, Dane Erikstrup y el esperado Simonas Lukosius, y estando pujando de manera más o menos palpable por Thomas Walkup, que se dice que ha recibido una oferta de dos millones de euros para dejar El Pireo.

Sólo se me ocurre repetir esa frase de «disfruten lo votado» que el conocido Sergio Vegas repite cuando sale este tema. Porque ,además, hasta que este último año cuando ganaron la Liga Adriática, los emiratíes no habían ganado nada, entre otras, cosas porque no existían como club.

Si se recuerdan los principios que empujaron a los equipos más poderosos a unirse y crear la competición, lo más que me sale es encogerme de hombros ante los sufrimientos del primer mundo que experimentan los otros participantes, que además tenían métodos de control, quizá flojos y poco desarrollados, pero se los han quitado ellos mismos de encima. Por lo tanto, poco que criticar.

Que en febrero hubiera una oferta de 1.600.000 euros netos a Andreas Obst ya tenía que haberles dado alguna pista. Todo ello descartando fichajes antiguos como los de Dzanan Musa, Davis Bertans o Justin Robinson, que no fueron allí por la historia de la ciudad. Aunque Bayern Múnich igualara la oferta, emplear casi dos millones y medio con el pago de impuestos en el alero pone unas bases para el resto de la plantilla que altera el presupuesto, el cual se decía que era de 48 millones, cuando los bávaros sonaron como destino para Ibon Navarro.

Si tenemos en cuenta que para sacar a Tornike Shengelia de Barcelona el coste ha sido de 900.000 euros, ponerse a pensar lo que cuesta ese club es perderse, porque, aparte de pagar de manera disparada, no tiene inconveniente en firmar jugadores para prestarlos a otros equipos mientras se desarrollan (como hace ahora Valencia Basket, o como hizo Unicaja con Tyson Pérez o Melwin Pantzar). Como estrategia es perfecta, porque además son jugadores que no van a reforzar a los rivales, aunque tengas 22 jugadores en nómina.

Problemas del primer mundo que hacen que se vuelva a pensar que hablar del mismo deporte es casi ciencia ficción, con un Unicaja en casi máximos históricos presupuestariamente hablando, pero a distancia cada vez más sideral de esa otra dimensión que de manera artificial se han montado en las elites de nuestro deporte.

Si, como nos han dicho, la NBA Europa está a la vuelta de la esquina y como vende la Euroliga, todo con lo que cuentan es sostenible en el tiempo, creo que el momento está en que podamos cerrar la boca de incredulidad e ir viendo qué nos pone por delante el tiempo.