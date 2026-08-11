Opinión | En corto
Migraciones de mucho peligro
Todo movimiento de grandes masas tiene un riesgo imposible de calibrar hasta que se produce. En parte para eso existen las fronteras, una especie de mamparos que evitan corrimientos de carga en las bodegas, tan peligrosas para cualquier navío, en este caso un arca de Noe sobrecargada de viajeros, que encima aún no han asumido que al ir todos en el mismo barco son los primeros interesados en su flotabilidad y buenas condiciones para la navegación. Pero, por no saturar, no tocaba hoy hablar de los movimientos migratorios, ni en concreto de Ceuta, sino del eclipse y las migraciones internas que desatará en España, en especial hacia las regiones más favorecidas por el evento y, dentro de éstas, hacia las franjas de mayor intensidad. Como el movimiento de masas resulta inmanejable, solo queda encomendarse a la providencia de cada uno y, a falta de ésta, directamente a la Providencia.
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