Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Interrumpidos los trenes media distancia Sevilla-MálagaAlerta por ahogamientos en MálagaUn hombre mata a puñaladas a una mujer en MarbellaBosque Urbano recauda 28.000 euros para los pleitos judicialesOftalmólogo advierte de los riesgos oculares del eclipseVuelven los caricaturistas de MarbellaVecinos de Pedregalejo piden una reunión urgenteParque acuático con Grand Prix
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Migraciones de mucho peligro

Todo movimiento de grandes masas tiene un riesgo imposible de calibrar hasta que se produce. En parte para eso existen las fronteras, una especie de mamparos que evitan corrimientos de carga en las bodegas, tan peligrosas para cualquier navío, en este caso un arca de Noe sobrecargada de viajeros, que encima aún no han asumido que al ir todos en el mismo barco son los primeros interesados en su flotabilidad y buenas condiciones para la navegación. Pero, por no saturar, no tocaba hoy hablar de los movimientos migratorios, ni en concreto de Ceuta, sino del eclipse y las migraciones internas que desatará en España, en especial hacia las regiones más favorecidas por el evento y, dentro de éstas, hacia las franjas de mayor intensidad. Como el movimiento de masas resulta inmanejable, solo queda encomendarse a la providencia de cada uno y, a falta de ésta, directamente a la Providencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
  2. Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: 'Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una
  3. Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga
  4. La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite
  5. Denuncian el desvío de policías ajenos a la seguridad ciudadana para cubrir la Feria de Málaga
  6. La provincia de Málaga reduce un 20% el consumo en verano de agua embalsada al aprovechar otros recursos
  7. Susto en una playa de Málaga: un enorme pez sigue a un bañista y acaba varado en la orilla
  8. El Málaga CF comienza a inscribir sus fichajes en LaLiga

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Málaga reunirá a representantes de 75 países en el gran encuentro andaluz de comercio internacional

Málaga reunirá a representantes de 75 países en el gran encuentro andaluz de comercio internacional

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Nuevo incidente en los trenes media distancia Sevilla-Málaga: descarrila un convoy de mantenimiento e interrumpe la conexión

Nuevo incidente en los trenes media distancia Sevilla-Málaga: descarrila un convoy de mantenimiento e interrumpe la conexión
Tracking Pixel Contents