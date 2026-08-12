En este próximo trienio (2026, 2027, 2028) van a acontecer tres eclipses solares totales que apagarán nuestro país efímeramente y serán los primeros que se suceden en Europa en el actual siglo. ¿Por qué un eclipse solar total conmociona de esta forma tan inusitada? Para una gran mayoría, ninguna instantánea logra divulgar lo vivido ante su contemplación: durante apenas unos minutos el orbe que habitamos se altera de manera compleja de presentir; la luz se apodera de un matiz enigmático; la penumbra se torna más apacible y el horizonte aparenta distorsionarse. El silencio se apodera del entorno el cual queda suspendido durante un soplo y el diálogo entre los millones de concurrentes concluye espontáneamente cuando se genera su totalidad; todos los presentes alzan la cabeza conjuntamente y durante unos momentos el sigilo lo inunda todo. La percepción del tiempo es un acto de diversificación; unos sienten que ocurre vertiginosamente, otros reviven esos instantes como si hubieran perdurados aún más en ese intervalo. Esto es, tal experiencia se configura en una miscelánea de interés, turbación y fascinación: una emoción compartida la cual concentra a semejantes de toda edad, procedencia, credo y condición quienes participan en el mismo trance observando un idéntico cielo.

Hoy, el atardecer se oscurecerá los últimos minutos del día. Acaecerá el primer eclipse solar total visible en la península ibérica tras más de un siglo y nos sentiremos eclipsados. Expresión en la cual me detengo: su uso esencial describe a un astro oculto por la interposición de otro. En sentido coloquial, describe a personas ausentes o desaparecidas temporalmente de un lugar. ¿Acaso un Gobierno eclipsado y opacado? Consideremos.