Opinión | En corto
Eclipse informativo
¿Están obligados a comparecer los ministros citados por el Senado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta? No entremos en cuestiones legales: es el Gobierno, representado por su Presidente, el que debería tomar la iniciativa de comparecer, al menos ante los medios, para explicar lo que pueda. Es comprensible que aún no sepa con certeza el fondo del asunto -o sea, cómo se desató el movimiento migratorio, quién montó la estrategia y cuál fue la mano que pulsó el botón- sino solo quién no hizo lo preciso para evitarlo. En una acción con tantas medidas y «distracciones» para hacer opaco el origen es de suponer que la primera apariencia engaña. Es entendible también que, pendiendo el riesgo de una repetición, lo primero es prevenirla, además de completar la reabsorción de los efectos de la anterior. Pero la callada solo alimenta sospechas o bulos y alguna información resulta obligada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
- No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga
- El parque acuático de Málaga con hinchables, piscinas y Dj en vivo: también se puede jugar a Humor Amarillo, Grand Prix o Supervivientes
- Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
- Piden una reunión urgente con el alcalde por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, para que lo recorra con los vecinos
- Bosque Urbano Málaga recauda 28.030 euros para costear los pleitos pendientes sobre los terrenos de Repsol
- El Málaga CF confirma la lesión de Carlos Dotor en la rodilla derecha: baja para el Metropolitano
- La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite