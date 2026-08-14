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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Anticipo base memoria

A la espera de describir el evento mañana, una vez tome conciencia de lo sucedido y la trasiegue a un texto con calma para que no se derrame, vuelvo a copiarme, recogiendo mis palabras de 1999 en una novela, cuando viví el eclipse de ese año flotando boca arriba en las aguas de la Playa de Poniente, como rememoraba ayer. Escribí entonces: «La belleza radica siempre en el instante, aunque se recolecte en la memoria, como reminiscencia. Saturno, el más bello planeta lo sabe y lucha contra ella con su mejor arma, el paso del tiempo. El escritor disfruta del instante. No hay testigos para su pequeña gesta de belleza, tendido sobre el agua, abierto a todo lo que existe. Su cabeza forma, con los cuatro miembros, una estrella de mar. Un reflejo de las del firmamento, que no están a la vista». Así fue hace más de un cuarto de siglo. Pero el espectador ya no es el mismo. Y el eclipse tampoco.

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