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Opinión | Tribuna

Rafael Fernández de Zafra

Rafael Fernández de Zafra

Abogado jubilado

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El higo, de comida del pobre a lujo mediterráneo

La fruta mediterránea, antaño sustento energético básico y barato para campesinos y jornaleros, se ha encarecido hasta los 7 euros el kilo, haciéndola inaccesible para muchas familias

Un buen puñado de higos.

Un buen puñado de higos. / l.o.

Hoy mi madre me pidió de postre higos, esa tan mediterránea fruta a la que cantaron culturas como la griega o la romana e incluso anteriores. El higo ha sido considerado históricamente la «comida del pobre» en la cultura mediterránea, recuerdo mis lecturas de verano, escrupulosamente escogidas por mis mayores y luego comentadas al fresco en el jardín; frugalidad de soldados que la llevaban en sus raciones y de filósofos de la antigüedad como Platón, que alababan los higos secos como símbolo de una dieta sana, simple y austera, espartana y vigorizante debido a su abundancia en los secanos y su fructificación estival, su fácil cultivo sin apenas cuidados, su facilidad para hacerla perdurar y ser saciante en cualquiera de sus formas de consumo. Sustento energético básico y barato de campesinos, jornaleros, pastores, cabreros y épocas de escasez: Secos y enharinados [duraban hasta el verano siguiente], frescos, como pan de higo [magistralmente aliñados con su ajonjolí, almendras y matalauga], como simple bola de higos o como dulce mermelada o almibarados o en licor para las grandes ocasiones. Su gran cantidad de azúcares naturales salvaba del hambre y daba fuerza para las labores del campo, recuerdo a los pastores comer «la bola» con un cacho de pan de horno, un chorrillo de aceite y aquellas navajas que cortaban el viento y ofrecerme y comer y añadir yo algo de lo que en mi zurrón llevaba «comase osté un piasillo de bola», me suena esto hoy a gloria bendita. Crecían en las lindes y caminos, en las huertas y cerca de abrevaderos y cañadas, unas cultivadas con poca atención y esfuerzo, otras bravías de fruto pequeño y sabroso si estaban bien maduros; accesibles para todos porque se cogía lo justo para comer al momento si la sombra daba «si no te da mal de tripas» con el beneplácito del propietario o del Creador si silvestre eran, sin necesidad de protocolos ni dineros. Los animales afrontaban los calores con este alivio, con un campo duro, caldeante e impenitente de escaso comer, que tenía como música de terror y fondo el canto monótono de las chicharras; aún recuerdo a los diversos animales rebuscar entre las ramas los más maduros y a perros, zorros, tejones y jabalís los que caían de las higueras...recuerdo su sabor, las manos llenas de latex al cogerlos, los picores que daba y el evitar a las avispas autóctonas a la hora «de la caló», tuve suerte mis mayores me dieron esas y otras vivencias. Lo que antes se despreciaba y estigmatizaba como dieta del que no tenía, como algo para la supervivencia que se compraba barato y llenaba la despensa del modesto, hoy se dispara de precio a los amorales 7 euros el kilo, haciendo inviable para muchas familias saborear algo que nuestro Mediterraneo cultural nos brindó como parte de lo que somos. Otro tiempo, otra dieta, otra nueva nostalgia.

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