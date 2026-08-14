Opinión | Málaga de un vistazo
El Irreal de la Feria
El Ayuntamiento promueve la sustitución de la fiesta popular por establecimientos de ocio nocturno que cobran entrada
Sigo por donde lo dejé el último viernes. La Feria del Centro está herida de muerte. Esto es indiscutible. Pero, ¿qué pasa con el Real de la Feria? Las casetas de peñas o de diversas organizaciones de la sociedad civil van dejando paso a verdaderas discotecas cuyo ambiente no guarda relación alguna con la ciudad ni con el sentido de esta fiesta, y en los que se llega, por ejemplo, a cobrar entrada, por mucho que se aprueben formalmente normas en contra y se le dé excesiva publicidad a las escasas actuaciones inspectoras que se hacen.
Nada de esto es casualidad. La guerra del Ayuntamiento con la Feria del Centro fue sólo una primera fase de la guerra contra una Feria que, en sus dos variantes, era una fiesta popular alejada del lujo que tanto gusta al equipo de gobierno. Y esto no estaban dispuesto a permitirlo. Ahí tenemos a Teresa Porras, que juega al póker con las cartas del revés, insinuando que los conciertos del Real tendrán que ser de pago si queremos ver a algún cantante que no sacase su primer álbum durante la vigencia del Imperio bizantino. Lo importante es que ciertos empresarios puedan llenarse los bolsillos. Y aquí estamos: de tener una Feria con dos expresiones, una de día y otra de noche, a tener dos sucursales de las principales discotecas de la ciudad, que abren de día en el Centro y de noche en el Cortijo de Torres. Esto, unido a la prohibición de consumir alcohol en la calle, supone la derogación, de facto, de la Feria y su sustitución por una semana intensiva de discotecas. El rebaño sigue las indicaciones sin preguntarse quién piensa por ellos, mientras el Ayuntamiento aprovecha para convertirnos en una sombra de lo que fuimos. Una sombra que vende más. Por ahora.
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