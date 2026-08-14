Se dice que las tertulias en los medios de comunicacion tal y como estan es un fenomeno tipicamente español. Pero las tertulias en sentido amplio y, sobre todo en los cafes, tienen una tradicion larga en este pais. La generacion del 98,por ejemplo, se desenvolvio muy a gusto en reuniones de amigos con sabor intelectual. Una tertulia bien llevada puede ser un placer y una ocasion para aprender. Durante mi estancia en Italia en los años sesenta no me perdia tertulia de la television. El socialista Neni, el liberal Malagodi y el comunista discutian razonando y escuchando. Sin ir mas lejos, la Clave de Balbin o programas de Jesus Hermida eran ocasiones en las que se trataba un tema con rigor y elegancia. Mucho ha cambiado desde entonces. Y ha cambiado para mal.Ya no se habla en circulo contrastando argumentos sino que saltan al ruedo dos bancadas y se pelean como boxeadores de barrio. De este modo, ha surgido la figura del tertuliano profesional. Un oficio que paga el politico de turno. Este omnipresente personaje habla de todo sin saber de casi nada. No sabe pero obedece Repite, contra viento y marea, la consigna que le han dado Es el famoso y vergonzante argumentario. Una chuleta que repite y repite gritando. O insultando.Se trata de un espectaculo entre grotesco e infantil. De esta manera, se enturbia el ambiente, se degrada el espiritu democratico y se atasca la discusion publica. No es servicio alguno a la comunidad. Muy por el contrario, la tertulia se convierte en una terminal de alguno de los brazos del poder. Entre las etimologias de la palabra tertulia, sobresale la que afirma que proviene de Tertuliano. Tertuliano fue un Padre de la Iglesia que acabo hereje. Parece que hablaba mucho. No es un buen ejemplo. Mejor quedarse en esas conversaciones de amigos que intercambian opiniones sin ofender. Y, sobre todo, se habla desde el conocimiento y no desde la ignorancia.