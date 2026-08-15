Mescolanza como forma de vida

Anoche comenzó la semana grande del verano malagueño, y si uno juega a, como decía Charles Chaplin, abstraerse y mirar lo que sucede a su alrededor como si fuera un espectador, te das cuenta de que es en la contradicción y la espontaneidad donde radica nuestra identidad y, en parte, el éxito de que seamos como somos.

La Feria rememora la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. Pero nadie le pedirá carné de monárquico ni creyente. Todo el mundo es bienvenido siempre que no rompa cristales y lleve la camiseta puesta. Algo similar sucede con los demás festejos. El Carnaval siempre ha tenido, por su origen, trasfondo anticlerical, pues surgió como reacción ante la puritana Doña Cuaresma. Sin embargo, muchos carnavaleros son muy cofrades y procesionan imágenes en Semana Santa. Otra que tampoco se libra porque, en sus recorridos por la Pasión de Cristo, un sinfín de ateos y no practicantes se meten bajo los varales o se colocan sus capirotes.

Por eso, me cuesta entender los discursos que usan la palabra ‘pureza’ de un modo excluyente en nuestra tierra, porque aquí no hay mayor pureza que la contradicción y el mestizaje. Si quieren saber lo que es la pureza aquí, mejor observen a cuatro abuelas en un banco de cualquiera de nuestros barrios a eso de las 20:30; o huela el tizón mientras el espetero se prepara antes de que lleguen los primeros comensales; escuche al niño que, feliz, no para con el tambor un Lunes Santo; o vaya a La Farola del Orellana a que le atienda Belén con esa simpatía y sonrisa que, dicho sea de paso, ilumina más que cualquier farola. Bendita pureza la que nace de lo espontáneo, de la mezcla. ¡Viva Málaga!