La infancia siempre recuperada

Nunca me gustará que sientas asco y miedo. Mucho menos si eres una niña o un niño. Porque detesto el abrazo del terror y los flecos repugnantes del pánico hortera y las cadenas oxidadas que la kínesis de la violencia fija en los ojos paralizados del que deja de reír y de soñar. Los que ansiamos con volver a la infancia con juego y firmeza renovados no queremos tener la carita aterida para que pronto se convierta en el manjar de los gusanos. Tengan la bondad de no tocar la sonrisa de niños y niñas, ni siquiera como experimento mental. Hay que evitar a toda costa que se sumerjan confiados en la bañera como le pasó a Marat, hurtándonos la capacidad de soñar, de soñar con esperanza, como señala con acierto el libro ‘Homo ludens’ del historiador Johan Huizinga (1954). Recuerden que nos hemos dejado convencer, más de la cuenta, por los que proclaman nuestra admirable condición de ‘homo sapiens’ y de ‘homo faber’ olvidando lo fundamental. ¿Qué utilidad vital puede encontrar en el intelecto o el trabajo el que transita por el corredor de la muerte que recorren a diario los afectados por enfermedades devastadoras como la ELA o el cáncer? Por el contrario, siempre nos quedará pensar en la vida como un juego dichoso o la risa, como si fuésemos nobles franceses pasándoselo pipa con ‘la gallinita ciega’ o ‘el juego del pañuelo’ en las instalaciones de Versalles en el siglo XVIII y defecando a placer en sus jardines como el tubo de escape de un motor a explosión. Niños somos y niños seremos, y a mucha honra, seamos tierra polvorienta, polvo de estrellas o morcilla de Burgos desmenuzada.

La bruja que protagoniza el hermoso cuento de Dominique Demus y Jess Pouwels, bautizado en castellano como ‘Fabada malvada. La bruja sin culete’ (2021). La bruja tiene la facultad de «transformar los sueños de los niños en pesadillas horripilantes», ante la atenta mirada de la pelirroja Luli, quien descubre el pastel con su alegre osadía y sus aptitudes para la reflexión. Esta bruja sin sombrero altamente motivada, capaz de comerse hasta tres arañas de su propio pelo ensortijado por la inmundicia, provoca el asco y el miedo propio de quien busca el terror por medio de un conjuro. Y ¿para qué? ¿Cómo medio de control individual y social? ¿Con la manipulación y la ostentación del poder como norte vital? Luli encuentra en la invitación navideña a Papá Noel y su séquito en sus gozosos allanamientos de morada la fuente de inspiración. La solución al enigma está en el mismísimo culo. Luli decide emprender su investigación dejando en su habitación un vaso de ese zumo verde que agrada a las brujas y galletas de caca de gato como señuelo. Tan solo hay que aguantar, simulando estar dormida, el olor a pescado podrido, rana hervida y murciélago relleno. Como fruto de este ardid hace un gran descubrimiento: puede ver cómo la bruja se baja las bragas para hacer pis y resulta que «no tiene culete». No hay glúteos que valgan, únicamente orificios. Así no se puede uno sentar ni volar a lomos de una escoba. La risa de Luli contrasta con el llanto desconsolado de Fabada al sentirse ridícula. La bruja atormenta a los niños y su culo blandito, para vengarse. Haciendo uso de su capacidad para ponerse en el lugar del otro, de la víctima, Luli llega a un brillante resultado. ¿Será seguidora de Karl Gustav Jung, quien destapó que todos tenemos una «sombra» malévola, que el mal está agazapado en nosotros, aunque no se manifieste de modo consciente? Fabada «no es mala, lo que pasa es que está triste». Se ha apoderado de ella una emoción básica negativa que, curiosamente, es el motor de muchas emociones futuras positivas, aunque tenga cara de acelga. En su acción terapéutica Luli dice a Fabada, sin mentir, «que es maja, tiene una sonrisa agradable y una risa muy bonita». Estas últimas permiten a ambas compartir los placeres del amor y la risa como manifestación palpable. Y por si fuera poco, nos cabe pensar que la ironía es una poderosa herramienta de acción política y fuente de resistencia que nos permite la hegeliana transición del yo al nosotros.

¿Se puede erigir sobre la violencia y el odio que sirven de cimientos al terror una vida humanamente deseable? ¿Qué hacemos con la justicia, el respeto, la solidaridad y la tolerancia? ¿Podemos situar en el mismo nivel las pasiones que inspiran a verdugos y víctimas, a amos y esclavos, a explotadores y oprimidos, a colonizadores y colonizados? Conviene recordar que Fabada puede defecar y tirarse pedos, pero no puede sentarse ni surcar los cielos con el palo de escoba bañado en atropina. Cuestiones como estas ya bullen en las cabezas infantiles de Clara, Lucas y Teo Costa Jiménez, quienes tuvieron el buen gusto de regalarme para mi cumpleaños el libro de Dominique Demus y Jess Pouwels. Su asesoramiento vital siempre me ha sido de gran ayuda y tienen madera de superhumanos aunque traten de ocultar su sobreabundancia muchas veces por propia supervivencia. Menos mal que, aunque sea en privado, Lucas dijo a su padre hace tiempo y para mostrar su desacuerdo en cuestiones domésticas, que le gustaría mandarle al espacio sin oxígeno. Tienen madera, se lo digo yo.

Aunque suene a hueco decirlo en boca de los buenistas, estamos necesitados de un relato renovado de nuestra humanidad en el que impere la verdad y el impulso universalista. La verdad como correspondencia entre el intelecto y las cosas tradicional se ha vuelto impracticable por exceso de información, aunque no estemos en medio de visitas papales, mundiales de fútbol o eclipses. Pero podemos recurrir a enfoques pragmáticos o perseguir la coherencia entre nuestras creencias, por ejemplo. Incluso si son el fruto de la pluma del «hombre que escribía los cuentos más tristes», feliz título del libro del historiador y crítico malagueño José Miguel García de Fórmica-Corsi. El retratista de la tristeza (el mal que aqueja seriamente a Fabada) es Hans Christian Andersen, quien visitara Málaga en 1862). Y sus relatos no son nada «infantilistas», aunque el mercado haya intentado llevárselos a su terreno en versiones adaptadas para captar al público infantil y a sus progenitores o tutores legales. Les propongo por ello y para ello, hacer uso de unas gafas homologadas (¿por quién?) en el despliegue de un peculiar eclipse.

Es imprescindible, como nos suelen recordar las religiones y gran parte del pensamiento filosófico, constatar nuestra cruda insignificancia, nuestra condición casi fecal para la malvada Fabada. Pero pienso que no debemos regodearnos en la pequeñez y las limitaciones que nos imponen la ignorancia, la enfermedad y la muerte rumiando esta desgracia. Podríamos incluso sufrir la contrariedad de convertirnos en ‘El increíble hombre menguante’ de la película norteamericana de Jack Arnold (1957) bajo los auspicios de cualquier sociedad de corte autoritario y totalitario. Deseo que nuestra fragilidad existencial no se torne en sumisión o autocomplacencia. Porque somos superhumanos con derecho a compra de un futuro abismal y vertiginoso, pero no menos esperanzador. En nuestra capacidad de crear valores, a lo Nietzsche, fruto de una meditada transformación. Estoy deseando leer, a este respecto, las conclusiones de la tesis de mi amiga e investigadora de la Universidad de Sevilla Marta González Ortegón para explorar esta dimensión en el fenómeno de la risa, lo cómico y lo dionisíaco, en general.

Para completar el autoconocimiento socrático que encierra los secretos del Oráculo de Delfos invitándonos a conocernos a nosotros mismos a Marta y a un servidor se nos ha ocurrido que es muy sano «hacer el payaso». Con pasión y recato a un tiempo, sin caer ni en el pudoroso ni en lo insultante. Como sucede en el baile descoyuntado y patizambo de la inefable Lina Morgan o en las carreras imposibles de Buster Keaton espoleado por los progresos de la civilización occidental, un constructo cultural ideado por «tristes» al borde de la depresión. Es menester ejecutar una sonora danza bufonesca, dando alas a lo lúdico. Sabemos también que nos toca, en cualquier caso, aceptar la realidad del dolor y del sufrimiento. La muerte puede ser una liberación. Una aceptación, estadísticamente hablando, que brota de la tristeza. Háganse con un equipo básico de manjares para el eclipse, como son la tortilla de protectores gástricos, los anticoagulantes orales, los psicofármacos, los antihemorroidales y los calmantes risueños, como el gato que aparece en las ‘Aventuras de Alicia en el país de las maravillas’ del lógico británico decimonónico Lewis Carroll (1865).

Porque reivindicar la infancia como acto salvífico permanente es signo de fortaleza moral, no de infantilismo. Ya saben que este último es una de las patas del individualismo contemporáneo junto con el victimismo. Y para evitar los daños colaterales de los gases pestilentes de las habas que detestaban los pitagóricos o los que puede suscitar en mi sistema digestivo tuneado en dos operaciones quirúrgicas una alegre ingesta de las fabes asturianas que me acaba de regalar mi cuñada Antonia Marcos del Rincón tras su viaje al Principado no olviden colocarse el próximo año las gafas de cartón para disfrutar de la belleza cósmica que encierran los eclipses. Eso sí, asegúrense de que estén homologadas y no sean en exceso pasto del consumo. Cuidado con la retina.