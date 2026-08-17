Opinión | En corto
Ponerse graves aún sería peor
Casi dos tercios del petróleo extraído en el mundo lo es por países con gobiernos autoritarios. Este es un dato. Conforme avanzaba la política dirigida a reducir el consumo de combustibles fósiles (descarbonización), los periódicos económicos daban cuenta de un cambio estratégico para compensar la menor demanda con un aumento del consumo de polímeros sintéticos y plásticos. Por ahí iban las cosas cuando se han puesto todavía peor, con el frenazo de la descarbonización. La imagen de una humanidad cocinada a fuego lento por el cambio climático, envenenada por microplásticos y maniatada por el autoritarismo se ha vuelto una distopía nada fantástica, pero el problema de todos nosotros los ratones es quién le pone el cascabel al gato. En el rostro estatuario de Esopo (s. VI a.d.c.), autor de esta fábula, siempre he creído ver un fondo burlesco. ¡Así que pase lo que pase no perdamos el humor!
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